Que juegue la Virgen del Carmen la Davis… (Opinión)

Para la Copa Davis hay que hacer una cadena de oración o rezar una novena a la Virgen del Carmen. Tocaba haberla hecho desde el sorteo, para que no fuera Croacia el rival del repechaje al Grupo Mundial. Desde ese día se sabe que las posibilidades de ganar son mínimas.

Y hoy, a un mes y medio de los partidos en la plaza de toros de Bogotá, esas mínimas opciones son peores, ¡sí, aún más!, por el mal momento de Santiago Giraldo, el número uno del equipo, y las lesiones de Alejandro Falla, posible segundo en sencillos.



Y en el dobles, Robert Farah se recupera de dolores de espalda. Jugará, pero no se cree que, por ese mal y el poco tiempo, tenga el nivel que mostró en Roland Garros.

Y ahí no para el mal diagnóstico: Alejandro González, el tercero en la fila para los sencillos, trata de recuperarse luego de una lesión en un talón que lo tuvo de baja por seis meses. Él, ¡de 28 años!, sigue siendo la eterna promesa. Calculen...



Veamos: de 17 torneos que ha disputado Giraldo en este 2017, lo mejor que se registra son tres pasos a octavos de final en challengers; ¡ojo, en challengers! En los grand slams no pasó de primera ronda, como no lo hizo en el Masters 1.000 de Indian Wells. En los otros Masters que quiso jugar este año (Roma, Madrid y Miami) ni siquiera pasó a primera ronda. Y si ese es el balance del mejor del equipo, pues...



Falla debería ser, por experiencia, el segundo en la alineación. Del él se supo, por allá en febrero, que llegó a octavos en el ATP 250 de Quito y nada más. No volvió a jugar por un desgarro. Hoy no supera una lesión de pantorrilla, y los croatas no le pegarán menos duro a la bola mientras coge ritmo. ¿Y Nicolás Barrientos, Eduardo Struvay y Alejandro Gómez, las últimas opciones? Tampoco estarán por más lesiones.



Croacia, con Marin Cilic, sexto del escalafón mundial y subcampeón de Wimbledon, y Borna Coric, 47 del mundo, ya era favorita de lejos para avanzar sin todos estos males colombianos, para un triunfo contundente. No hay que ser genio...



Es más que comprensible que Pablo González, capitán del equipo, lo único que pudo hacer en el ‘lanzamiento de la serie’ fuera lanzar un grito de batalla para tocar la fibra del hincha: “El tenista colombiano con confianza se convierte en alguien peligroso”. No le quedaba otra: darse ese ánimo o arrodillarse para rezarle a la Virgen del Carmen delante de todas las cámaras.



Grand Slam



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4