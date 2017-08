El 26 de junio de 1976 fue un día grande para el boxeo, en especial para el latinoamericano: en Mónaco, el colombiano Rodrigo Valdés, campeón del CMB, y el argentino Carlos Monzón, titular de la AMB, unificaron los títulos del peso mediano, en uno de los combates del siglo.

Ese mismo día, en Tokio, ‘El más grande’, Muhammad Alí, hizo una exhibición con el luchador japonés Antonio Inoke, en Tokio. Por supuesto, la prensa mundial valoró la pelea en el principado como la pobre presentación del luchador en el suelo tratando de patear a Alí.



Este sábado, en Las Vegas pelean el excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, de EE. UU., y el campeón de artes marciales mixta Conor McGregor, de Irlanda. Esto no es boxeo, así la desprestigiada Comisión Atlética de Nevada haya dado el aval como tal.

​

Y, si lo fuera, esa entidad que está para velar la integridad de los deportistas, entre otros aspectos, no podría aprobar la desigual contienda entre ‘Money’, con 49-0, y el debutante McGregor.

Lo de hoy es show, dinero y morbo. Nada más.

Es casi seguro que McGregor (su única ventaja es la edad: 11 años menor) no alcance jamás a golpear a Mayweather. No lo hicieron maestros, menos un debutante. Y si lo hace, que podría hacerlo porque tiene dos manos, es un milagro. ¡Apuesto a la decepción generalizada al final!



Si a Floyd le contabilizan esta exhibición como pelea para batir el registro de 49-0 de Rocky Marciano, entonces a Alí hay que sumarle en su récord aquella en Japón, y la que hizo ante Bernardo Mercado, el 14 de noviembre de 1977 en Bogotá. Y a Joe Louis todas aquellas en los campamentos militares de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.



Cuando escribo esta columna, un seguidor en mi Twitter, @EstewilQ, me escribe diciéndome que acaba de escuchar una entrevista del excampeón mundial Óscar de la Hoya en que asegura que vio entrenar a McGregor, y no sabe boxear.

Solo se me ocurrió responder: “¿Cómo va a saber boxear? ¡McGregor no es boxeador!”



Editor general de ADN Barranquilla

Estewil Quesada