Junior, un remedo de equipo... (Opinión)

La noticia es que hoy Junior es el colero del fútbol colombiano. ¿Puede ocupar un equipo grande ese lugar? ¡No!, es la respuesta.



Pero –y duele decirlo– Junior en este momento no es un equipo grande. Es solamente un remedo de equipo que pierde con cualquier club chico, de visitante o en casa, y que por eso es último.

Y es remedo de equipo por los jugadores que constituyen su nómina. El mal de Alberto Gamero fue traer unos refuerzos de baja categoría. No es que estén pasando por un bajo nivel. No. Es que son jugadores de bajo nivel. Ese es su fútbol. No dan más.



Para colmo, otros que estaban en la plantilla se convirtieron en conformistas: como ganan buen dinero, y les pagan de manera puntual, cayeron en zona de confort, olvidándose del profesionalismo. Por eso juegan sin pundonor. Son deshonestos.



Junior requiere de cambios urgentes. Sus cabezas deben definir un proyecto. Y en ese plan tener una comisión técnica que siga, analice y contrate jugadores. Cada DT no puede llegar con una camionada de ellos –como ocurre– y, tras irse, dejarnos sus paquetes.



ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO

EN Twitter: @EstewilQ