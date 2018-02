Ganar, pero no como sea... (Opinión)

El debatir, el polemizar deben encararse como un civilizado desacuerdo. Cada quién expone enérgicamente sus ideas y luego se termina resignando. No hay verdades absolutas en el fútbol.



Así vuelvo a escribir esta columna que he tenido durante varias oportunidades en EL TIEMPO que, de nuevo, confía en mí para comentarles y analizar el fútbol. Mil gracias. Ahora sí, empecemos con mi primer tema:

Históricamente nuestra identidad futbolística da gran importancia al cómo se juega para ganar. Conseguir buenos resultados es importante y decisivo, pero eso debe ser la consecuencia del buen juego.



Grandes futbolistas han escrito nuestra historia a través de los tiempos, dejando un recuerdo imborrable. Seguramente tras ese gran legado que dejaron en la selección y en sus clubes obligan a mantener ese sentimiento de ganar, pero no ganar como sea. El resultado hoy se ha convertido en una dictadura y no está importando el cómo.



Se ha ido construyendo una forma de jugar en Colombia que nos distingue, con la que nos sentimos bien y que podemos mantener. La técnica sirve para hacer la táctica. Eso nos distingue. Somos así. No ahora, siempre. Tuvimos, tenemos y tendremos jugadores habilidosos de excelente técnica, inteligentes y de carácter.



Claro: siempre hay distancia entre pianista y el mecanógrafo, sea entre quién hace arte y quién solo teclea. Algunos apuestan por la estética, el virtuosismo. Otros por el buen oficio, el pragmatismo. La Liga colombiana empieza este fin de semana y cada equipo intentó aprovechar de la mejor forma su tiempo y espacio para hacer una preparación óptima, un aspecto tan fundamental.



Las ideas se fortalecen entrenamiento tras entrenamiento, día a día, en cada modelo de juego. No hay dos entrenadores que usando la misma metodología entrenen igual y sus equipos jueguen igual. Cada quién es cada cual. Esa diversidad enseña, enriquece. Brinda la oportunidad de ampliar conocimientos, inspira a actuar con autenticidad potenciando ese sentimiento que nos seduce y nos lleva a conseguir objetivos planteados.



¿A dónde se quiere llegar y cómo se va a hacer ese viaje? Esa es la motivación de todos para diseñar estrategias y tareas adecuadas al contexto particular de cada equipo.



Sé que muchos lo advierten:Ahora se va por el resultado sí o sí y queda la sensación de que se le ha ido arrebatando el espectáculo al aficionado. Quién gana festeja, pero queda un sinsabor: el del cómo se ganó.



Meter, meter, correr y luchar. La inteligencia, la imaginación, la fantasía, aquellas jugadas sorprendentes e inesperadas que automáticamente quedarían instaladas en la memoria colectiva, no son muy frecuentes.



Hoy hay incertidumbre. Sean italianos, argentinos, brasileños, uruguayos, la mayoría de entrenadores que hacen realidad este presente de la Liga seguramente transmitirán valiosas ideas a nuestros jugadores y sobretodo fortalezcan y extiendan ese sentir nuestro.



No se puede olvidar nunca que lo útil devalúa lo bello. Cada generación dejó un legado, un estilo y un sentir futbolístico divirtiendo al hincha en busca del triunfo. Cuando yo era joven y ya deseaba ser futbolista, iba al estadio y eso me lo enseñaron grandes figuras y alguien me dijo: “Mirando se imita y se aprende. Luego le impregnas tu sello personal”.



Siempre lo hice. Ganar, pero no como sea. Que el resultado no siga avanzando con su desgarrador poder y no siga su dictadura.







Diego Edison Umaña

Para EL TIEMPO

En twitter: @Diegoumadi