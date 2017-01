Camilo Villegas, a recuperar lo perdido (Opinión)

Aunque la temporada comenzó en octubre y que ya se han jugado ocho torneos, el comienzo de un año trae muchas expectativas y mucho que resolver para los dos golfistas colombianos que transitan en la gran carpa del golf mundial, el PGA Tour. Teniendo en cuenta que Camilo Villegas perdió su tarjeta y que Juan Sebastián Muñoz está debutando.



Villegas regresa este jueves a la competición después de un buen comienzo de temporada, en el cual acumula tres eventos disputados con tres cortes superados, entre ellos un excelente segundo lugar, a mediados de noviembre, en el RSM Classic, en el que perdió en desempate.



El haber perdido su tarjeta en el 2016 obliga a Camilo a seguir buscando invitaciones o ganarse el ingreso al siguiente torneo obteniendo top ten, como en este caso, que se ganó el ingreso al Sony Open en Hawái, a donde infortunadamente no alcanzó cupo Juan Sebastián Muñoz, al quedar como séptimo alternante.



El excelente cierre del 2016 que lo ubica al inicio del Sony en la posición 23 de la FedexCup y de 25 en la lista de dinero con 473.890 dólares nos muestra un jugador diferente que, con ello, supera lo obtenido por él en toda la temporada pasada, en la cual se fue con 27 torneos jugados y 450.056 dólares. Si a esto le agregamos el buen juego que ha desplegado últimamente, es predecible que Villegas va recuperar, y pronto, su tarjeta en el PGA Tour.



Camilo estará por quinta vez en el Sony, torneo que no lo ha tratado bien; el año pasado no pasó el corte y su mejor posición es un puesto 42 en el 2006, cuando debutó en el PGA Tour. Importante destacar que la decisión de Camilo de poner su talega en manos de su hermano Manuel ha sido todo un acierto; hacen una pareja sólida, en la que el caddie le aporta seguridad y confianza al jugador.



A diferencia de Villegas, lo de Muñoz está cuesta arriba, no obstante tener su tarjeta vigente; el no haber mejorado su condición en los últimos torneos del Web no le da fácil acceso a todos los torneos, por lo que va a tener que jugar muy bien en los que pueda participar. Hasta ahora solo ha jugado dos, en los que ha obtenido un puesto 35 en el Sanderson y no pasó el corte en el otro. Aunque el camino es aún largo, los solo 19.830 conseguidos hasta el momento resultan insuficientes, teniendo en cuenta que tendrá que conseguir por lo menos 800.000 dólares si quiere quedarse en el circuito más importante del golf mundial.



Sería bueno que combine el Tour con el Web, en el cual puede jugar cuando lo desee para no perder el ritmo. Todo parece indicar que lo tendremos la semana entrante en el CarerBuilder Challenge, en La Quinta, California, iniciando su año 2017.



Pasando a otro tema, también este jueves, ocho colombianos van en busca del gran sueño como aficionados, jugar el Masters de Augusta. Para ello se tendrá que ganar el torneo aficionado más importante de la región, el Latin América Amateur Championship, que, en su tercera edición se jugará en el campo del Club de Golf de Panamá y da un cupo directo para el primer major del año.



El antioqueño Nicolás Echavarría, el santandereano Iván Ramírez, el quindiano Santiago Gómez, el caleño Mateo Gómez, el cucuteño Carlos Ardila y los bogotanos Pablo Torres, Sebastián López y Daniel Faccini serán nuestros representantes.



Talento hay, esperemos que también tengan el temple que se necesita para ganar un torneo de esta dimensión.

GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO

Llegando al 'green'