Óscar Figueroa escribe: '¡Es lo más lindo que me pasó en la vida!'

Estos eran mis cuartos Juegos Olímpicos. Todos me han dejado alguna enseñanza, algún aprendizaje. En varias oportunidades tuve que amargarme porque no gané, como en Pekín 2008. Pero eso ya pasó, lo tomo como una experiencia más y ahora tengo que celebrar algo por lo que he luchado toda mi vida. Por eso me quité los zapatos: ya tengo lo que quería. Y así me despido. Ahora quiero terminar mi carrera y ser dirigente. Aunque quién quita que de pronto llegue a Tokio, en cuatro años.

El oro que logré en Río me dice varias cosas: primero, que es un premio a mi carrera, a mi experiencia. Y segundo, que no estoy viejo, que lo podía conseguir. Algunas veces tuve malas experiencias, pero todo lo superé con esfuerzo y sacrificio. (Lea también: ¡Imposible secar el llanto, imposible parar los besos!)

La operación de la hernia discal en enero fue un momento difícil. Estábamos cerca de los Olímpicos. Lo hicimos en esa época para que se parara el ritmo, aunque eso se tuvo que hacer, pero fue por poco tiempo. Luego de los entrenamientos, de las sesiones de fisioterapia, de todo lo que uno vive después de ser operado, pues en estos momentos uno se acuerda de la gente que estuvo al lado, que apoyó, al cuerpo técnico, al cuerpo médico que nunca me falló. (En foto: La gesta heroica de Óscar Figueroa para su oro en levantamiento de pesas en Río 2016)

La competencia no fue tan fácil, porque había que salir a levantar la palanqueta y a uno le pueden pasar muchas cosas, como le ocurrió a mi rival, a Chen, que se tuvo que ir por una lesión. Solo pensaba en salir a levantar el peso que pedíamos, no más, porque con el simple hecho de lograrlo, pues sabía que la medalla estaba ahí. Lo hice con tranquilidad, aunque uno por dentro, a pesar de estar tantos años en torneos, en entrenamientos, en fin, pues es difícil no sentir presión. Pero lo mejor era que cuando levantaba el peso: lo hacía bien, sin dudas, y eso me fue llevando a sentirme mucho más seguro cada vez que iba a la plataforma.

No puedo decir que estaba sobrado, que al no tener a Chen al frente pues me relajé. Al contrario, ahí es donde uno no puede fallar. El reto inmediato es vencer a la confianza y así lo hice. Por eso es que digo que la experiencia es clave.

Esto es lo más lindo que he vivido en mi vida. Por eso las lágrimas, porque significan superar un reto personal, ganarles a mis rivales. Repito, no estoy viejo: esto se llama experiencia, eso lo pudieron ver miles de personas, eso fue lo que puse a prueba en la plataforma. (Además: Las estadísticas de un grande: Óscar Figueroa)

No puedo olvidarme del glorioso Ejército Nacional. Para ellos también va esta victoria, porque sé lo que los militares viven en este país. A la gente le tengo que decir que me acompañe en la celebración, que llevo a Colombia en el corazón y que en estos momentos es difícil acordarme de todos los que de una u otra manera me ayudaron. A ellos y a los que no estuvieron en los momentos complicados también les dedico esta victoria.

No veo el oro como una revancha, hoy no me acuerdo de lo que me pasó en Pekín. Tampoco de las lesiones. O tal vez sí, pero lo veo de otra forma, porque eso me sirvió mucho para madurar, para saber cómo hay que levantarse cuando uno se cae. (Lea también: Óscar Figueroa, el hombre que derrotó a las lesiones)

Colombia, espero que hayan disfrutado del oro como yo, y que lo sigan haciendo, claro, con calma. Ustedes saben que cuando salimos del país a defender los colores de la bandera lo hacemos con la mejor intención. Unas veces nos sale todo, como me pasó esta vez, pero en otras no, y por eso no hay que amargarse, porque he experimentado lo que es caer y levantarse.

ÓSCAR FIGUEROA

* Medallista de oro en Río 2016