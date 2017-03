'Uno no se gana la medalla antes de competir': Javier Mosquera

Claro que uno queda como pensativo. Ya uno mirando y analizando las cosas con tranquilidad, en frío, pues recuerda esos momentos allá en la plataforma, cuando uno sube, trata de levantar y no puede. Lo que se vive es una extraña sensación, pero en mis primeros Juegos Olímpicos me voy con tranquilidad, no estoy triste y ya se los voy a explicar. (Lea también: El pesista Luis Javier Mosquera no pudo conseguir la medalla en pesas)

Algunos critican la estrategia, pero eso estuvo bien, más bien creo que la competencia se tardó mucho, éramos 12 deportistas y eso no es bueno, porque la jornada se alarga y uno debe estar caliente. Sentí que las piernas se enfriaron, se me durmieron, cuando salía cargaba y no sentía casi el peso.

Esto es así, a veces se pierde por un kilo y en otras ocasiones se gana por ese kilo, a mí, esta vez en Río de Janeiro, me tocó lo primero. Así es esto.

En ese último envión, pues estaba muy pesado. En los entrenamientos ya había levantado ese peso, pero se me escapó la medalla. Eso me dice que hay que seguir luchando, la vida en el deporte no se acaba acá y menos la mía, porque he pasado por momentos bien complicados y estar acá, en mis primeros Olímpicos, terminando de cuarto, pues me deja una buena sensación, varias enseñanzas. Hay que seguir metiendo.

Los que me conocen saben que estar acá, en esta competencia tan grande no fue un milagro, porque he sufrido mucho. Me operaron a comienzos del año de la espalda, de una hernia y perdí tiempo de preparación, de entrenamiento, de concentración. Casi que llegué a Río de Janeiro a preparar los 69 kilos, eso no es una disculpa, pero duré dos meses sin entrenar. Así es la vida del deportista.

Me esforcé al máximo y mis rivales fueron mejores. Ya los conocía, sabía de su potencial, pero ellos también me conocían, me tenían analizado.

Sentí el apoyo de la gente que estaba en el escenario, no pude ganar, la medalla se fue, pero vendrán mejores cosas, de eso estoy seguro, muy seguro.

Tengo 21 años, soy joven, vengo de una lesión, era mi primera vez en unos Juegos Olímpicos y perder por un kilo, pues lo deja a uno, como lo escribo al principio, como pensativo. Nunca he sentido presión en una competencia y tampoco la sentí en Río. Los Olímpicos son una prueba de fuego y no haber ganado no significa que fracasé, al contrario, me voy bien, feliz por lo que hice, porque en el futuro me repondré. ¿Qué si me pesó la responsabilidad? No, no me pesó, eso lo aseguro, porque fui y gané en un mundial juvenil, tenía entonces 16 años.

Mis compañeros me dicen el ‘Bárbaro’, no sé por qué me dicen así, pero todo el mundo me llama con ese remoquete. Creo que me seguirán llamando así, porque eso es lo que soy, siempre he dicho que trabajo para mejorar y no veo por qué por lo que pasó no pueda superarme. Creo que alguna vez salió algo en un comercial de televisión y así me quedé. Es normal que me digan así.

La gente me vio, quiero enviarle un saludo a mi esposa, a mi hijo, me siento agradecido con Yumbo, mi pueblo, con Colombia, que me apoyó. No pude darles la medalla, pero no estoy triste, no estoy abatido, más bien tranquilo. Agradezco a todos los que me han apoyado. El cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia se ha portado bien, la dirigencia nos ha dado todo. Hoy no puedo estar triste, no puedo ponerme así, porque eso fue lo que pasó, nada está escrito, uno no gana una medalla antes de la competencia, lo hace en ella misma. Seguiré adelante, no voltearé a mirar atrás, mucho menos me quedaré pensando que perdí un metal olímpico por un kilo, eso ya pasó, eso debe quedar atrás. Les digo que hay Luis Javier para rato y que el año entrante seré campeón mundial y en los Juegos Olímpicos de Tokio iré por la medalla.

LUIS JAVIER MOSQUERA

Pesista colombiano