‘Hubiera tenido más derechos si hubiera asesinado a alguien’: Wiggins

El exciclista británico Bradley Wiggins lamentó el juicio público al que ha sido sometido después de que un comité del Parlamento británico lo acusase de haber utilizado fármacos para mejorar su rendimiento durante su etapa el en equipo Sky.



"No puedo controlar lo que la gente va a pensar, pero, para algunas personas, hagas lo que hagas no va a ser suficiente. Te condenan si haces algo mal, y si no lo haces, también", señaló este martes a la cadena BBC, a la que aseguró que está "seguro al cien por ciento de no haber hecho trampas".

"Hubiera tenido más derechos si hubiera asesinado a alguien que en este proceso. No entiendo cuál es la motivación de todo esto. Estaba bajo tratamiento médico, y todo esto se ha formado en torno a un rumor. No ha habido nada que lo sustente y ahora la víctima soy yo", añadió Wiggins.



En un informe de 52 folios, el Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes denunció que el equipo Sky utilizó medicamentos para mejorar el rendimiento de ciclistas y no solo para el tratamiento con fines médicos, y le acusó de cruzar una "línea ética".



El documento indica que el equipo utilizó el antiinflamatorio triamcinolona para preparar a Wiggins con vistas a su participación en el Tour de Francia.

"Nunca, en ningún punto de mi carrera, cruzamos una línea ética. Como he dicho antes, tenía un problema médico por el que fui a un doctor y por el que había estado en tratamiento desde 2003, cuando se me diagnosticó por los médicos de la Federación de Ciclismo Inglesa", manifestó Wiggins.



Además, el cinco veces campeón olímpico, explicó que ese tratamiento no supuso una mejora del rendimiento, ya que era "una droga antiinflamatoria" que trataba de prevenir que el ciclista sufriera ataques de asma y de respiración, los cuales "empeoraban en la temporada de polen".



Wiggins, quien fue investido 'Sir' en 2013, destacó que el ciclismo es uno de los deportes que más se sigue con lupa y del que más se sospecha. En el palmarés, el ciclista británico destaca la victoria en el Tour de 2012 además de ganar cuatro medallas de oro olímpicas en la modalidad de ciclismo en pista y una más de oro en la prueba de contrarreloj en Londres 2012.



En el Tour de 2012, el equipo Sky copó las dos primeras posiciones del podio, con Wiggins en primera posición y el también británico Chris Froome, en segunda; además, el conjunto se hizo con seis etapas (tres para Mark Cavendish, dos para Wiggins y una para Froome).



El Sky ya estuvo envuelto en un escándalo por dopaje el pasado mes de diciembre, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó que Froome dio positivo por salbutamol, un broncodilatador, en la última edición de la Vuelta Ciclista a España.

EFE