Arranca una Vuelta a Colombia con pocos favoritos

Luego de vivir emociones con el Giro de Italia y el Tour de Francia comienza este martes la edición 67 de la Vuelta a Colombia, que parte con un tramo contrarreloj por equipos de 18,4 kilómetros entre Rionegro San Antonio de Pereira y La Ceja (Antioquia), con poca expectativa y tres candidatos al título: Óscar Sevilla, Fabio Duarte y Álex Cano.

Serán 12 etapas, dos llegadas en alto, dos contrarreloj, una por equipos y otra individual y un día de descanso, recorrido difícil, con jornadas largas, hecho para ciclistas curtidos, los pesos pesados del lote local.



“Es un trazado bueno, exigente, con etapas definitivas como la llegada al Picacho, Letras y la contrarreloj de 36,3 kilómetros”, le dijo a EL TIEMPO Cano, líder del equipo Coldeportes Zenú Claro.



Para el corredor de 34 años, esta Vuelta a Colombia Oro y Paz será de interés y la ganará un ciclista completo, de experiencia.



“La contrarreloj individual será clave, pero la llegada a Letras será la etapa reina, porque es un día después de la crono, que hay que hacerla a tope, y será una jornada corta, de solo 130 kilómetros, mientras que la fracción hacia el Picacho es de 165,3 km”, precisó Cano.

Duarte, que llega como la carta principal del EPM, la contrarreloj individual y la subida al Picacho serán las etapas decisivas.



“Los que van a pelear la carrera deben ser muy regulares, deben escalar bien e caminar al reloj, eso hace que esta Vuelta sea distinta”, aseguró Duarte, que es buen escalador y en el esfuerzo al reloj es de los mejores.



“Serán difíciles los dos días en el Tolima y Caldas, pues hay que hacer la crono de 36,3 km y al otro día afrontar Letras, hay que recuperar rápido y el que no lo haga, pues le pasará factura”, dijo.

Fabio Duarte, líder del EPM. Foto: Carlos Ortega /Archivo



Por el recorrido, por la experiencia, por el equipo que tiene, Sevilla es el principal candidato al título, el que sería el cuarto en su carrera.



“Nuestro objetivo es tratar de ganar la carrera como todos los compromisos que tenemos. Sabemos que será muy difícil, que hay equipos bien conformados, con grandes ciclistas y con mucho potencial, pero estamos muy bien preparados”, aseguró Sevilla.



Se defiende en la subida y en el tramo al reloj en Honda tendrá la gran oportunidad de distanciar a sus grandes contrincantes.



“El equipo llega muy bien, con buena moral, ganas y por eso esperamos hacer un gran papel”, aseguró Sevilla, líder del Medellín Éxito.



El otro grupo



Hay un lote de ciclistas que no se pueden descartar de tajo. Es claro que Sevilla, Duarte y Cano, por experiencia y capacidades, son los grandes favoritos, pero hay otros corredores que han preparado la Vuelta y que llegan a la carrera con la ambición de ganarla.



Uno de ellos es el boliviano Óscar Soliz, quien no ha podido con el giro nacional. Los años anteriores ha llegado como candidato a ganar, pero las enfermedades no lo han dejado.



“Hay etapas importantes y claves para sacar ventaja, como las dos llegadas en alto. La contrarreloj individual será importante. LLegamos bien preparados y con ambiciones”, aseguró el corredor del Movistar.



Camilo Gómez es uno de los líderes del equipo Bicicletas Strongman y advirtió que le conviene llegar a la Vuelta en una segunda línea de favoritos.



“Me sirve que otros son los candidatos, eso nos quita presión, da más libertad y lo principal es que estemos bien. Clave serán todas las etapas, la crono valdrá mucho, pero las dos llegadas en alto, allí, se pueden se pueden sacar diferencias”, comentó Gómez.

Camilo Gómez, alternativa del Strongman en la Vuelta a Colombia. Foto: Prensa equipo Strongman



El gran ausente de la competencia es el actual campeón, Mauricio Ortega, quien el fin de semana pasado terminó de segundo en el Tour of Qinghai Lake, a 20 segundos del campeón, el venezolano Yonathanh Monsalve.



La carrera tendrá la primera llegada en alto en la cuarta etapa, será la subida al Picacho, con salida en Barrancabermeja y un ascenso catalogado de fuera de categoría que, sin duda, comenzará a marca diferencias en la general.



Allí, los escaladores tendrán la oportunidad de sacarles tiempo a los hombres que van bien al reloj, que buscarán su opción de someter a sus rivales en la crono del miércoles 9 de agosto, jornada entre Guarinocito y Honda.



Este martes, la primera gran cita será la crono por equipos de 18,4 kilómetros. “Es una desventaja para los equipos pequeños, que no tienen el material para afrontar esa etapa. Claramente, se irá a ver reflejado en los tiempos, pero si vemos el recorrido de la carrera, es bueno, para un corredor que vaya bien en la montaña y en la crono”, dijo Oliverio Cárdenas, DT de Boyacá es para Vivirla.



La Vuelta a Colombia comienza en Rionegro y terminará el próximo 13 de agosto, luego de recorrer 1.643 kilómetros.



¿Y la carrera 2.1?



La Vuelta a Colombia ha sido criticada por ser una prueba de la categoría 2.2, por lo cual no pueden participar en esta los grandes equipos internacionales ni las figuras del ciclismo mundial.



La Federación Colombiana de Ciclismo anunció que el proyecto es poder realizar una competencia 2.1, para contar con ciclistas de la talla de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Chris Froome, Vincenzo Nibali y Fabio Aru, entre otros. Dicha petición ya fue realizada a la Unión Ciclista Internacional (UCI), entidad que se pronunciará a mediados de septiembre al respecto.



La UCI tiene la palabra y es la única que decidirá si acepta la realización de una gran prueba ciclística en el país.



