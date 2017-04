‘Voy a tener que inventar algo para ganarle a Nairo’: Nibali

Vincenzo Nibali será uno de los rivales a vencer en el Giro de Italia por el colombiano Nairo Quintana. No cabe duda de que la lucha de la carrera, que comenzará el próximo 5 de mayo con la extensa jornada de 203 kilómetros entre Alghero y Olbia, se centra entre estos dos monstruos del ciclismo actual.

Nibali y Nairo tendrán 3.572 kilómetros para dar espectáculo, para pelear por esa camiseta rosada que identifica al campeón, la que ambos ya han lucido: el italiano en dos ocasiones (2013 y 2016) y Quintana en una (2014).



El trazado será difícil, pues cinco llegadas en alto, varias etapas con trampas, con premios de montaña de alto calibre en la mitad y duros descensos garantizan el buen espectáculo.



También se afrontarán dos tramos de contrarreloj, uno de 39 kilómetros con el que se inaugura la segunda semana de competencia y el otro de 28, el último día de la prueba entre Monza y Milán.



Nibali, a quien le dicen ‘Tiburón’, llega a este Giro con un plus diferente, pues qué bonito sería ganar la edición del centenario, pero al boyacense también le apetece quedar en el álbum de oro. Este año, Vincenzo cambió el Astana por el Bahrain Mérida, una escuadra en la que es el líder. Fue quien escogió al grupo, se llevó a varios hombres que le pueden dar una mano, como Ion Izagirre, Giovanni Visconti, Franco Pellizotti, Javier Moreno y Ramunas Narvardauskas, por nombrar algunos.

Vincenzo Nibali, ciclista italiano. Foto: AFP

Vincenzo Nibali nació para el ciclismo profesional en el 2005, cuando llegó a hacer parte del Fassa Bortolo, un año después se fue al Liquigas, escuadra en la que estuvo hasta el 2012, cuando firmó con el Astana. Defendió los colores del equipo Kazajo hasta el 2016 y el año pasado decidió darle un giro a su carrera.



Tiene 47 victorias e integra el lote de seis ciclistas que son los únicos que han ganado las tres grandes: Tour, Giro y Vuelta a España. Su nombre figura al lado de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto Contador, Felice Gimondi y Eddy Merckx en ese grupo exclusivo.



Nibali tuvo en su padre a su mejor aliado, a su patrocinador. Salvatore le señaló el camino del ciclismo, porque trabajaba en la madera y le hizo una bicicleta de ese material. Vincenzo tenía 8 años y comenzó a darle vueltas al videoclub que atendía su mamá, Giovanna. Cuando cumplió 10, Nibali le dio por subir en bicicleta al Etna, un volcán ubicado en el oeste de Sicilia. Salvatore le acolitó la idea. Este año volverá allí, porque el 9 de mayo ahí terminará la etapa. Y al día siguiente, la jornada finalizará en Mesina, la cuna de Vincenzo, quien quiere llegar vestido de rosa para ofrecerles el liderato a su familia, amigos y conocidos.



EL TIEMPO habló con Vincenzo, el que acaparará las portadas de los diarios y revistas italianas, el que saldrá en pantalla en todos los noticieros y programas deportivos de su país antes de la competencia, porque lo consideran el principal candidato para ganar el Giro.



Vincenzo, vía correo electrónico, analizó el recorrido, habló de los finales en montaña, de los tramos al reloj y de la rivalidad con Nairo.



¿Qué opinión le merece el recorrido del Giro de Italia 2017?



Es uno de los recorridos más duros y difíciles de los últimos años. Además de la montaña y de las jornadas al reloj, el Giro tendrá varios pasos que merecen la atención, como el que tendrá la llegada del Etna, en la cuarta jornada, y la del Blockhaus, en la novena fracción.



¿Cómo pueden ser definitivas ambas etapas de contrarreloj?



El recorrido de esos tramos al cronómetro son complicados. El de Foligno es muy técnico y difícil, mientras que desde Monza hasta Milán es plano e ideal para altas velocidades. No cabe duda de que serán jornadas definitivas para la clasificación general.

Vincenzo Nibali y Alberto Contador. Foto: EFE

¿Y qué tiene que decir de la montaña?



Los Alpes han sido siempre decisivos y este año estarán de nuevo. El escenario con el Stelvio (etapa 16) es uno de los más importantes de todo el Giro, será una etapa importante para la clasificación general, siempre lo ha sido.



¿De qué manera el centenario del Giro es un plus adicional para ganar la carrera?



La verdad, es un orgullo estar en el Giro del centenario, es un tema muy importante para los italianos. Sin embargo, además de ser el centenario de la carrera, pues el recorrido tiene un final de etapa en Mesina, la ciudad donde nací, así que eso es una motivación más.



¿Qué piensa de la rivalidad con Nairo Quintana y Fabio Aru?



Los dos son grandes deportistas, grandes ciclistas, será un gran desafío luchar por el título del Giro de Italia de este año con ellos.



¿Cómo ganarle a Nairo?



No es fácil, Quintana es un gran ciclista, lo ha demostrado y, además, tendrá un equipo muy fuerte que le ayudará y no lo dejará solo. Voy a tener que inventar algo…

Vincenzo Nibali y Nairo Quintana. Foto: Archivo AFP

¿Qué opina del ciclismo colombiano?



En los últimos años ha demostrado ser un ciclismo capaz de producir campeones internacionales. Además de los grandes escaladores, no hay que dejar de lado a un corredor como Fernando Gaviria, no tengo dudas de que es uno de los velocistas más fuertes del mundo.



Ya ha ganado el Tour, Giro y Vuelta, ¿qué viene de acá en adelante para usted?



Voy a tratar de ganarlas otra vez.



¿Qué significado tiene para usted ser una figura del ciclismo en su país y estar al lado de Marco Pantani, Felice Gimondi, Alfredo Binda, Fausto Coppi?



Es un orgullo estar al lado de grandes campeones como ellos, también es una gran responsabilidad porque la gente espera buenos resultados míos.



¿Cambiaría algo del ciclismo actual o piensa que todo está bien?



Yo diría que el ciclismo es un deporte cada vez más internacional y hay carreras, hoy en día, en todos los continentes. Eso es importante porque el mundo conoce más de este deporte y obliga a que el nivel suba. Eso sí, pienso que todo se puede mejorar.



En Colombia admiran su ciclismo, los ataques de lejos, el no dar nada por perdido, ¿por qué cree que este deporte carece de esta clase de pedalistas?



Soy un corredor que sigue los sentimientos, el instinto me dice lo que tengo que hacer. Me gusta sorprender y esto me ha permitido, a menudo, conseguir mis mejores victorias. La lección es que muchas veces se corre no solamente con la cabeza, sino con el corazón.



¿Le gusta que el World Tour haya crecido?

​

Esto significa que el ciclismo genera interés y la gente quiere ver competiciones de alto nivel. Creo que esto es bueno para el crecimiento del mundo de la bicicleta.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel