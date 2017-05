‘El Giro es largo y la general, corta; no hay nada definido’: Nibali

15 de mayo 2017 , 11:59 a.m.

El italiano Vincenzo Nibali (Baréin), quinto en la general del Giro, a 1 minuto 10 segundos de Nairo Quintana, considera que el holandés Tom Dumoulin es el "claro favorito" para ganar la contrarreloj de este martes, que se disputará a través de 38,8 kilómetros entre Foligno y Montefalco.

"Está claro que Dumoulin es el favorito para la crono. Es larga, con tramos exigentes de salida, y se adapta a corredores de potencia como él", comentó el ‘Tiburón de Messina’ en la segunda jornada de descanso del Giro.



El líder del Baréin, defensor del título, considera que "aunque Quintana se defiende contrarreloj bastante bien, no lo tendrá fácil para el resto de la carrera porque "el Giro es largo y la general corta".



"La carrera no está decidida y aún pueden pasar muchas cosas. Hay muchos corredores que aún están en la disputa, como Thomas y Yates, a los que no se puede descartar. Quedan etapas y a veces suceden cosas muy caprichosas", señaló Nibali.



EFE