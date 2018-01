Vincenzo Nibali, baja en la Vuelta a San Juan

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain) no tomará la salida en la primera etapa de la Vuelta a San Juan que se disputa entre la capital de la región y El Pocito debido a una gastroenteritis que le ha provocado al campeón italiano fiebre alta en las últimas horas, informó su equipo.

"Vincenzo tuvo problemas durante la noche pero especialmente en las ultimas horas se han acentuado los síntomas de gastroenteritis con vómitos y fiebre de 38,5. Se encontraba mal y hemos decidido que no tome la salida", dijo a Efe Paolo Slongo, preparador de Nibali.



El preparador lamentó el hecho de que el corredor no haya podido comenzar la temporada en San Juan como estaba previsto "después de que hubiéramos preparado esta carrera durante seis días para tratar de afrontarla bien".



"Invertimos dos días de viaje y para nosotros era importante comenzar bien la temporada. No cambia nada respecto a los objetivos de la temporadas pero nos disgusta empezar así", añadió. La próxima carrera en la que participará el ciclista italiano será el Tour de Oman.





EFE