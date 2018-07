Después de 15 años, un colombiano es líder del Tour de Francia

Tuvieron que pasar 15 años para que otro ciclista colombiano se vistiera con la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia, luego de que Fernando Gaviria ganara la primera etapa, Noirmoutier-en-l’Île Fontenay-le-Comte, de 201 kilómetros, con lo que se apoderó del primer lugar de la clasificación general.

Lo disfruté como nadie. Es increíble ser líder, es una cosa de locos. Uno es el centro de atracción y los comentarios de todos.

En el 2003, fue el santandereano Víctor Hugo Peña el que luego de una contrarreloj por equipos se puso la camiseta de líder, cuando hacía parte del equipo US Postal, el que lideraba el estadounidense, Lance Armstrong. Esa jornada se realizó sobre 69 kilómetros entre Joinville y Saint Dizier.



Peña mantuvo ese liderato tres días, lo perdió el 12 de julio en la etapa entre Lyon y Morzine, cuando la fracción la ganó el francés Richard Virenque, quien le quitó la camiseta amarilla.



“Un día antes de la crono llegó a mi cuarto el DT, Johan Bruynell, me dijo que el día siguiente sería histórico, pues sería líder el Tour. Me sorprendí, no esperaba eso, era el mejor colocado en la general del equipo y fue así”, le dijo Peña a EL TIEMPO hace unos meses.



“Lo disfruté como nadie. Es increíble ser líder, es una cosa de locos. Uno es el centro de atracción y los comentarios de todos. La verdad, fue una experiencia sensacional”, precisó Peña, quien hoy el técnico del equipo GW Shimano.



Para él, esos tres días fueron los más importantes de su carrera, porque ser el mejor corredor de la mejor carrera del mundo, pues así lo dice.



“La historia dice eso, que fui líder, pero también asumí el rol de gregario, porque era un gregario de Armstrong, por eso, con la camiseta de líder, con la amarilla, bajé al carro por caramañolas, es que ese era mi trabajo”, precisó Peña.



Este sábado, Colombia vibra, otro de sus hijos ciclistas es líder de la competencia, tras el triunfo de Fernando Gaviria en la primera etapa, en un embalaje que le favoreció que en el final hubo caos.



El trazado dirá que Gaviria podrá disfrutar este liderato el domingo, porque el lunes se disputará la contrarreloj por equipos, sobre 35 kilómetros, en las que otros serán los protagonistas.



