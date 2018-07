Tres posibles razones al momento que vive Nairo en el Tour de Francia

Nairo Quintana llegó como uno de los grandes favoritos al título del Tour de Francia, pero desde la primera semana ha venido perdiendo tiempo. El mayor problema es que en la montaña, en su terreno, no ha encontrado las piernas y en dos etapas con llegadas en alto (falta una) ha cedido tiempo con todos sus rivales. ¿Qué le pasa?

Acá tres posibles razones

1. ¿Problema de salud? A Nairo no se le ha visto con todas las fuerzas con las que él suele hacer daño en la montaña. No tuvo una preparación exagerada, manejó muy bien los kilómetros que iba a correr previamente y los días que debía tener. Entonces, se puede pensar que una posible afectación física, en algún problema médico que no lo deja correr al 100 por ciento. No se sabe, ni él ni el equipo han salido a hablar y es claro, no hay que darle ventaja a sus rivales. “No tenía más fuerzas, venía a tope y bueno lo he dado todo era lo que tenía. Esperar día a día cómo sigo yendo”, afirmó el ciclista colombiano.



2. Falta de kilómetros. Es bien sabido que el año pasado Nairo quiso ir por el doblete Giro-Tour, que le terminó pasando factura. Corrió demasiados kilómetros y eso terminó costándole, en especial, en el Tour de Francia en donde nunca se encontró. Con esa experiencia, Nairo rebajó las cargas, se centró solo en el Tour de Francia, pero parece seguir faltándole un poco de piernas para luchar con todas sus armas cuando se forman los ataques en la montaña.



3. Aún no le llega su pico alto. Como le ha pasado en sus participaciones anteriores, el cuerpo de Nairo parece trabajar mejor en la última semana de competencia. El equipo y expertos consideran que sus fuerzas y cargas van a estar en mejor condición en la última semana. Este rendimiento se va mejorando con el paso de los días de competencia.



