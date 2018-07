Nairo perdió 43 segundos con Froome en la etapa 11 del Tour de Francia

El ciclista colombiano Nairo Quintana perdió 46 segundos con Chris Froome en la undécima etapa del Tour de Francia, aunque escaló a la novena posición de la clasificación general. La jornada fue ganada por Geraint Thomas, el nuevo líder de la competición.

La primera jornada con final en ascenso era corta, pero muy peligrosa. Los equipos no podían tener un mal día o algún problema, porque si se perdía la rueda, no se iba a ser capaz de volver a conectar con sus oponentes.



Las fugas del día comenzaron en la ascensión al Montée de Bisann (fuera de categoría), cuando apenas se recorrían 26 kilómetros de la jornada. Los franceses Warren Barguil y Julian Alaphilippe, junto al belga Thomas de Gendt emprendieron una larga expedición para coronar este puerto y comenzar a hacer una brecha importante con el pelotón principal.



Detrás de ellos iban 26 ciclistas de todos los equipos, en los que se destacaban Marc Soler (Movistar), Gorka Izagirre (Baréin Mérida), Pierre Roland (Education First) y Darwin Atapuma, todos corredores de equipos con intereses en la clasificación general.



El pelotón principal iba comandado por el equipo Sky como en la jornada de este martes. El equipo británico ponía el ritmo y controlaba cualquier intento de ataque de sus oponentes. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal iban dentro de este grupo.



El ascenso al Col du Pré cambió el libreto. El Movistar Team se puso al frente del grupo de favoritos y a imponer un ritmo bastante fuerte que le quitó a Waut Poels. El costarricense Andrey Amador mandaba la parada. Y cuando nadie lo pensaba Alejandro Valverde lanzó un fuerte ataque a falta de 54 kilómetros, que no fue contestado por nadie.



Valverde alcanzó unos metros adelante a su compañero de equipo Marc Soler, que iba en la fuga, y empezaron junto una travesía en busca de abrir más distancias. El Sky se ponía en frente, pero no lograba acortar las distancias. Jonathan Castroviejo volví a ponerse en frente.



Con 43 kilómetros por recorrer, el que se puso al frente del pelotón fue el italiano Vincenzo Nibali, guiado por su compañero Franco Pellizotti. Todos los rivales del Sky comenzaban a mostrarle los dientes a la escuadra británica y demostrarle que este Tour se ganaba peleando.



En el último descenso del día, el que llevaría a los ciclistas al ascenso a La Rosière, se vivió una batalla. Soler y Valverde querían seguir abriendo un hueco y tomar más diferencias, pero de a poco el pelotón principal los veía más cerca. Además, Tom Dumoulin decidió tomar la delantera para ver si le podía sacar diferencias al Sky.



El ciclista holandés logró separarse del grupo de favoritos y se ganó unos segundos. Su coequipero Søren Kragh Andersen le marcaba el camino y comenzaron el ascenso a La Rosière con 30 segundos de diferencia. Recién arrancaron la última subida del día cazaron a Valverde y a Soler.



El trabajo de Dumoulin y Valverde no dio réditos y de a poco el grupo principal, le iba recortando la distancia, con la parte del ascenso más difícil de pedalear. El Sky quería cerrar el hueco con cuatro corredores.



A falta de 8 kilómetros para la meta, el grupo principal le dio caza a Valverde. El español se quedó junto a Nairo y Mikel Landa. Los movimientos en el grupo en las rampas más difíciles del ascenso estaban por aparecer.



Dumoulin quería meterse en la pelea de este Tour de Francial. El corredor holandés encontró su mejor ritmo en el ascenso a La Rosière. De a poco iba recogiendo a corredores en el camino y aumentándole diferencias a sus rivales. Valverde explotó definitivamente y se quedó.



Michał Kwiatkowski le marcaba todo el paso a Geraint Thomas y Froome. Ese fuerte ritmo causaba daños en el grupo principal, que veía como Egan Bernal estallaba y se quedaba.



Thomas fue el encargado de dinamitar la carrera y explotar el grupo principal. Salió con un poderoso ataque, detrás de él se fue Froome y Nairo contestaba. Los fuegos artificiales llegaron.



Froome no interfirió en el trabjo de su compañero de equipo y se quedó midiéndose con Nairo. Los dos mejores ciclistas del mundo se miraban entre los dos. Uno atacaba y el otro esperaba. Romain Bardet era animador de esta fiesta.



El momento definitivo se dio cuando Daniel Martin apareció desde atrás para saltar de este pequeño grupo de ciclistas y ahí se pegó Froome. Nairo no tuvo reacción y no pudo aguantar ese ritmo.



Al final, Thomas se llevó el triunfo de la etapa 11 del Tour de Francia para vestirse de líder. Froome llegó de tercero.



