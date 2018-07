En el inicio de la montaña, Nairo escaló puestos y Urán cedió tiempo

El ciclista francés Julian Alaphilippe se llevó el triunfo de la décima etapa del Tour de Francia, en una jornada llena de montaña. El belga Greg van Avermaet se mantuvo como líder de la competición. Por su parte, el ciclista colombiano Nairo Quintana llegó con el pelotón de favoritos, mientras que Rigoberto Urán cedió más tiempo.

La llegada de la montaña al Tour de Francia volvía a barajar las cartas para el pelotón que participa de él. Tres puertos de montaña de primera categoría y uno fuera de categoría era el plato principal de esta décima jornada de competición.

De inicio se formó una gran escapada con aproximadamente 25 corredores. Entre los fugados se destacaban los nombres de Greg van Avermaet, líder del Tour, Peter Sagan y Julian Alaphilippe. Todos ellos buscaban sacar puntos y diferencias con los capos de las escuadras. Ese pequeño grupo se rompió por el exigente recorrido y quedó reducido a ocho ciclistas.



Atrás, el equipo Sky ponía el paso en el grupo principal. El paso era bastante fuerte y no todos los ciclistas podían mantener ese ritmo. Detrás del equipo británico iban el Baréin Mérida, con Vincenzo Nibali, y el Movistar Team, con Nairo Quintana.

El ascenso al Montée du plateau des Glières rompió las piernas de los ciclistas que iban en punta. El grupo se dividió en varios pedazos, mientras en el grupo principal seguía al frente marcando el camino. Alaphilippe cruzó de primero ese puerto de montaña.

A falta de 82 km de recorrido y mientras en grupo principal transitaba por un terreno destapado, Chris Froome sufrió un problema mecánico con su bicicleta. De inmediato el equipo le dio auxilio y comenzó su fuerte paso para darle caza al grupo. Wout Poels lo esperó y lo llevó de nuevo al pelotón.

Chris Froome,ciclista británico. Foto: AFP

Después de esos primeros pedaleos en ascenso, el grupo mantuvo la calma. Rodó a un ritmo tranquilo, porque sabían que la verdadera exigencia venía con los ascensos a Col de Romme y Col de la Colombière, ambos puertos de primera categoría.



Una vez se tocó el puerto de Col de Romme por parte del grupo principal, el primero en dar el zarpazo fue el francés Warren Barguil. Sin embargo, nadie salió en su persecución. De a poco los corredores que no son especialistas en la montaña fueron cediendo terreno.



Alaphilippe era el ciclista de la jornada. Tenía piernas, fuerzas y todos los corredores lo veían de lejos.

Julian Alaphilippe, ciclista francés. Foto: AFP

La subida al Col de la Colombière siguió siendo dominada por el Sky. El equipo británico quería tener el total control de la jornada y que ninguno de sus rivales fuera a sorprender. Atrás del pelotón iba cerrando Rigoberto Urán. Al parecer las caídas del domingo le tenían un poco limitado el cuerpo.



El otro ciclista que dio de qué hablar en esta jornada fue Van Avermaet. El líder de la competición no se rindió, pese a no ser un escalador nato, y trabajó fuertemente para mantener la camiseta amarilla. Además, les aumentó ventaja a sus perseguidores.



Urán definitivamente no pudo soportar las inclemencias de la subida y de a poco se fue descolgando del grupo de punteros. Prefirió no esforzar y extralimitar su cuerpo, sino que tomó su ritmo.



Un pequeño grupo de los favoritos coronó la Col de la Colombière sin atacarse. Daniel Martin intentó salir en los últimos metros, pero nadie fue en su caza.



Adelante, Alaphilippe se llevó el triunfo de la décima jornada del Tour de Francia, después de una larga jornada en la que se exigió al máximo. Mientras que Van Avermaet cruzó la meta unos segundos después para aumentar su ventaja en el liderato.



