Eusebio Unzue es el mánager del equipo Movistar y habló claro sobre la situación del colombiano Nairo Quintana, de su apuesta de ganar Giro de Italia y Tour de Francia 2017 esta temporada y las causas por las que no lo pudo hacer.



Unzue señaló que el Giro del pedalista boyacense no fue bueno, que no ha progresado y que analizarán el camino de los últimos años.



“No estuvo con la brillantez habitual. Tuvo un buen día en el Blockhaus y luego a veces quiso más que pudo. Lo intentó y fue capaz, pese a todo, de salir de rosa en la última crono, y perder por segundos”, dijo Unzue, en referencia a la actuación de Nairo en el Giro, en una entrevista con el diario El País de España.