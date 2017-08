Alvaro Jose Hodeg brilla en el Tour de L´Avenier

El colombiano Alvaro Jose Hodeg es el mejor colombiano en el Tour de L´Avenier, fue segundo en la tercera etapa que tuvo un recorrido de 125,7 km; entre Missilla y Châteaubriant. De esta manera el pedalista conserva el tercer lugar en la clasificación general.El noruego Kristoffer Halvorsen, que es segundo en la general, se adjudicó la tercera etapa. Por otra parte el pedalista Egan Bernal se ubica en la casilla 18 de la clasificación general.

Hodeg brilló en el remate y contó con el respaldo de una Selección Colombia Manzana Postobón a la altura de las circunstancias en días de ritmo alto, calor y ráfagas de viento.

“Muy contento de estar disputando con corredores de tan alto nivel… quedo un poco triste porque ayer y hoy he visto la victoria muy cerca y no se nos ha dado. Quería regalarle este triunfo a todos mis compañeros que lo han hecho fenomenal”, reconoció el nacido en Montería, que en dos días ha hecho historia siendo el velocista colombiano mejor ubicado en una llegada masiva del Tour de L’Avenir.

“Al final no contaba con fuerzas pero he contado con el apoyo incondicional de mis compañeros que me han llevado adelante en la última curva… no he sido capaz de rebasar al campeón del mundo, lo felicito. Debo conformarme con el segundo lugar, pero lo vamos a seguir intentando porque piernas hay”, afirmó Hodeg, de temporada estupenda con varios Top-3 en clásicas europeas.



Al protagonismo del sprinter se ha sumado el buen comportamiento del equipo, que ha logrado proteger con acierto a Egan Bernal, carta principal para disputar el título general.

“El objetivo principal en este Tour es Egan. En estas etapas planas no se gana el Tour pero sí se pierde, hay muchos cortes, viento y corredores que intentan hacer la diferencia en este tipo de terreno. Hemos salvado tres etapas y lo seguiremos intentando”, concluyó Hodeg, que este viernes tendrá una nueva ocasión la cuarta jornada, con un parcial de 166 kilómetros entre Derval y Saumur.



La etapa 4 del Tour de L´Avenier tendrá un recorrido de 166.6 km entre las ciudades de Derval y Sumur.

Clasificaciones

Etapa 3

1 Halvorsen Kristoffer Norway Nor 02h56'05''

2 Hodeg Chagui Alvaro Jose Colombia Col 02h56'05''

3 Lawless Christopher Great Britain Gbr 02h56'05''

4 Russo Clément Auvergne Rhône-Alpes Fra 02h56'05''

5 Banaszek Alan Poland Pol 02h56'05''

6 Jakobsen Fabio Netherlands Ned 02h56'05''

7 Sellier Simon France Fra 02h56'05''

8 Stannard Robert Australia Aus 02h56'05''

9 Oliveira Rui Portugal Por 02h56'05''

10 Rüegg Lukas Switzerland Sui 02h56'05''



General

1 Asgreen Kasper Denmark Den 09h05'27''

2 Halvorsen Kristoffer Norway Nor 09h05'31'' 04''

3 Hodeg Chagui Alvaro Jose Colombia Col 09h05'31'' ''

4 Banaszek Alan Poland Pol 09h05'31'' ''

5 Guglielmi Simon Auvergne Rhône-Alpes Fra 09h05'31'' ''

6 Lambrecht Bjørg Belgium Bel 09h05'31'' ''

7 Riabushenko Aleksandr Belarus Blr 09h05'31'' ''

8 Nieuwenhuis Joris Netherlands Ned 09h05'31'' ''

9 Powless Neilson Usa Usa 09h05'31'' ''

10 Carboni Giovanni Italy Ita 09h05'31'' ''

18 Bernal Gomez Egan Arley Colombia Col 09h05'31'' ''

19 Rochas Remy Auvergne Rhône-Alpes Fra 09h05'31'' ''

20 Planckaert Emiel Belgium Bel 09h05'31''



Con comunicado de prensa Fedeciclismo