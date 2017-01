'Tengo dolor en la parte derecha de mi cuerpo': Atapuma

El pedalista nacional Darwin Atapuma habló del accidente que tuvo en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina, señaló que estaba bien y que le duele la parte derecha de su cuerpo.

“Tengo dolor en la cara, porque en la parte derecha estoy adolorido, al igual que la pierna y el brazo derecho, pero sin traumas severos”, señaló el nariñense, a quien se le atravesó un perro y no lo pudo esquivar.

“Sufrí un trauma, no me acuerdo después qué pasó. Llegué al hospital y los médicos me ayudaron a recuperarme y esta mañana me dieron salida. Me tuvieron con oxígeno, me hicieron unos exámenes. Me dijeron que tenía un poco afectado el pulmón derecho, pero no fue muy grave. Pase una noche adolorida por los golpes, pero nada difícil”, le dijo Atapuma, del equipo UAE Abu Dabi, a Luis Barbosa.

“La temporada sigue, tenía que estar en San Juan y luego irme para Colombia a preparar los Nacionales, viajar a España y hacer Cataluña y posiblemente País Vasco, Turquía y el Giro. Estaré dos días más en Argentina y volverá a Colombia”, declaró.

Una vez se presentó el incidente, a falta de dos kilómetros para el final de la segunda etapa, Atapuma fue internado en la clínica El Castaño con trauma craneoencefálico leve, pérdida momentánea del conocimiento, traumatismo cervical y escoriaciones en su cara.

Según el médico Martin Sasul, al nariñense se le realizaron varios exámenes, entre otros, una tomografía del cerebro, columna y tórax, luego de los cuales no se encontraron lesiones.

