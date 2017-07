Equipo Sky asegura que no fichará a Nairo Quintana

El equipo Sky no está buscando fichar al colombiano Nairo Quintana y cree que el ciclista de Boyacá seguirá en la formación española Movistar la próxima temporada.

El máximo responsable de la formación británica, Dave Brailsford, aseguró a Efe que "si se da crédito a todos los rumores, todo el mundo acabaría en Sky".

Cada vez que alguien quiere animar el mercado de fichajes anuncia que va a fichar por Sky. Nosotros estamos tranquilos. FACEBOOK

"Cada vez que alguien quiere animar el mercado de fichajes anuncia que va a fichar por Sky. Nosotros estamos tranquilos. Quintana tiene contrato y lo respetamos, no intentamos fichar a un corredor con contrato", dijo.



El director deportivo de la formación, Nicolas Portal, tampoco cree que el colombiano vaya a abandonar el Movistar. "No me imagino que Movistar deje salir a Nairo Quintana. Alejando Valverde va a tener unos meses difíciles. Espero que se recupere, pero no creo que Nairo se vaya", dijo.

Equipo Sky durante el Tour de Francia 2017 Foto: Reuters

Portal, que señaló que siguen confiando en que el español Mikel Landa va a seguir en su equipo, aseguró que ve difícil que, en caso de que el colombiano abandonara el equipo español, recalara en Sky. "No me parece realista que venga a nuestro equipo", dijo.



EFE