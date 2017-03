Segundo título colombiano en la París-Niza

12 de marzo 2017 , 11:12 a.m.

12 de marzo 2017 , 11:12 a.m.

El título que consiguió este domingo Sergio Luis Henao en la París-Niza es el segundo que consigue un ciclista colombiano en esta competencia.



El primero que había logrado este primer lugar en la general final de la carrera francesa había sido Carlos Betancur, quien en el 2014 se apoderó de la camiseta amarilla, cuando hacía parte del equipo Ag2R.

En esa ocasión, Betancur ganó dos etapas, la primera con final en Rive de Gier, de 152 kilómetros, y la segunda en Fayence, luego de 221 kilómetros.



Esa vez, Betancur superó al portugués Rui Costa y a Arthur Vichot, por 14 y 20 segundos, respectivamente.



El primer pedalista colombiano que había instalado su nombre en el palmarés de la competencia fue Santiago Botero, quien en 1999 fue tercero en la clasificación general, escoltando a Markus Zberg, segundo, y al campeón, Michael Boogard.



Henao subió al podio este domingo en compañía de Daniel Martin, a quien derrotó en la general por 30 segundos, y con Alberto Contador, un ciclista con el que también ha estado en la premiación de la Vuelta al País Vasco en el 2016.



Sergio Luis Henao estrena su palmarés en el World Tour, la París-Niza para él será una carrera inolvidable, pues en los años anteriores ha sido podio en la Vuelta a Polonia, Tour Down Under, País Vasco y la Flecha Valona, pero no había podido quedarse con la camiseta de campeón.



DEPORTES