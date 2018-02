Henao, rey de la ruta, no quiere entregar el trono de los Nacionales

Sergio Luis Henao no se ha quitado la camiseta blanca con el tricolor entre pecho y espalda, la que lleva el nombre de su equipo. La lució durante la temporada del 2017, con ella ganó la París-Niza y le ayudó a su líder, Chris Froome, a lograr el cuarto título del Tour de Francia, pero el corredor colombiano no quiere cederla, quiere seguir un año más con ella, por eso este domingo tendrá la oportunidad de conservarla, de reeditar lo hecho hace un año en Bogotá, cuando ganó el Campeonato Nacional de Ruta.

Henao sabe bien que es uno de los candidatos a la victoria, porque es un corredor experimentado que a los 30 años está en plena madurez y sabe lo que quiere y de lo que es capaz para lograr sus objetivos. Pero no solamente lo anterior está a su favor, también que el circuito de 16,7 kilómetros, en el que los ciclistas girarán en 14 ocasiones para un trazado de 233 kilómetros, lo es porque es en Medellín, con su gente, un tramo que conoce al dedillo. El recorrido tiene una subida de 2.5 kilómetros desde la glorieta de San Diego, por la vía Las Palmas, es la parte más difícil, y la meta estará ubicada en la Avenida El Poblado.



Claro, es uno de los favoritos y tendrá que luchar por el título, porque no lo tendrá fácil, él mismo reconoce que el lote de participantes es de lujo y que muchos, comenzando por sus paisanos Rigoberto Urán y Fernando Gaviria, querrán ser los dueños de la camiseta de campeón nacional, pero está dispuesto a dar la pelea. EL TIEMPO habló con él.



¿Cuál es la mayor motivación con el que afronta la defensa del título nacional?

Voy con la misma mentalidad de ganar, de defender el título. Me siento bien, confiado y espero que se den las cosas. Con el respaldo de Sebastián Henao y de Egan Berna esa es mi meta. Me motiva que es en mi región, en Medellín, pero también tengo claro que será duro ganar, porque el nivel de los participantes es alto.



¿Qué tiene a favor?

El recorrido diferente al de los últimos años por Boyacá y Bogotá, que tuvieron mayor altura. Conozco el recorrido muy bien, con Santiago Botero ganamos acá en el Suramericano, tiene una subida que no es tan tendida, pero que con el correr de las vueltas será difícil superarlo. He analizado que la carrera se pondrá dura al final y que pocos tendrán la oportunidad de llegar a definir el podio.



Pero hay antioqueños que también la correrán y son favoritos…

Si lo corre Fernando Gaviria, pues es claro que no hay que dejarlo llegar al embalaje, nos gana, seguro. El circuito se adapta para él, la subida no es dura, es tendida y si llega al embalaje no hay nada que hacer. Rigoberto Urán está en buena forma, viene con ganas y Daniel Martínez le ayudará bastante, lo mismo que Julián Cardona.



¿En el repecho estará la clave?

Creo que sí. Es la subida hacia Palmas, de San Diego hacia el oriente, son kilómetros que con el tiempo de carrera pasará factura, pues se cruzará 16 veces.



¿Tener a los compañeros del Sky en el país es un aliciente más?

Es un orgullo contar con ellos, con los preparadores, los mecánicos, para ellos es una cultura nueva, es bueno mostrarles mi terreno, cómo me entreno, que no es solo las malas noticias que se ven en las noticias y en las series de televisión. La verdad, están sorprendidos con lo que han encontrado en Medellín.



¿De qué manera los Nacionales han puesto atención en los colombianos que hacen parte de los equipos del World Tour?

Ha tomado un gran valor. Los colombianos que corren acá se preparan para ganarnos a los Word Tour. La Vuelta a Colombia y el Clásico RCN son carreras referentes, las dos únicas, pero el Nacional ha tomado una gran importancia, se hace en la fecha ideal para que nosotros los que corremos todo el año en Europa estemos en él.



¿Y ganar la Colombia Oro y Paz está en sus planes?

Esa es la idea, primero el objetivo es el Nacional y después la Colombia, hay ambiente, ganas, piernas y vamos a ver qué nos pasa.



Egan viene con mejor ritmo, fue el mejor joven en el Tour Down Under…

Puede estar más adelante, viene de Australia, de una buena preparación. Yo he entrenado bien, tengo buenas sensaciones y piernas y ganas, el ritmo hará falta, pero la mentalidad es buena.



¿El trazado de la 2.1 le viene bien?

Es atractivo, tiene subidas explosivas, rápidas, buenas para mis condiciones, lo clave es controlar y que no hayan fugas para que los que se vayan en ellas no cojan una ventaja imposible de descontar.



¿Defenderá el título de la París-Niza?

Viajo a esa carrera después de la 2.1. La idea es defender el título del año pasado y ya es una gran responsabilidad de hacerlo. La carrera es dura de ganar y bonita. Luego haré Vuelta a Cataluña, las clásicas de las Ardenas y el Giro.



¿Las Ardenas son una cuenta por saldar?

Siempre me han gustado, he intentado ganar una, no se me ha dado y me gustaría llegar a la mejor forma. La Flecha Valona y la Lieja Bastonia Lieja me agradan, sobre todo a esta última, allá me gustaría ganar.



Pero la competencia en esas clásicas en su equipo es dura…

Claro, pero el que esté mejor a él se le trabajará. Hay mucho nivel y se verá antes quién está en ritmo y se le llevará para buscar el triunfo.



Que usted esté en el equipo del Giro quiere decir que Chris Froome tiene como meta ganarlo, ¿es así?

Esa es la idea. Hay que esperar a que se resuelva su caso, pero él siempre ha tenido la idea de hacer el doblete, de ganar Giro y Tour y a eso le apuntará esta temporada.



¿Cómo cayó el tema de Froome y su positivo en la Vuelta a España en el equipo?

Duro, muy duro, más que todo por la manera cómo se ha manejado. Hay muchas críticas, ataques, pero el grupo ha estado sereno, tranquilo y confiado en que todo va a llegar a feliz término. Mientras tanto, pues no podemos bajar los brazos, hemos trabajado con los mismos objetivos y uno ni siente que exista ese problema.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel