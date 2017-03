Sergio Luis Henao tomó el liderato de la París-Niza

11 de marzo 2017 , 11:47 a.m.

Sergio Luis Henao, el campeón nacional de Colombia, es el nuevo líder de la París Niza luego de quedar cuarto en la séptima etapa de la competición. El ganador de la jornada fue el australiano Richie Porte seguido del español Alberto Contador.



Los últimos 7 kilómetros fueron de solo trabajo de Járlinson Pantano para Alberto Contador. En un lote de punta, el ciclista del Trek llevaba el ritmo e impedía cualquier tipo de ataques de sus rivales. Sin embargo, cuando solo quedaban 4,8 km se le acabó la fuerza y dejó todo mano a mano.



Era un duelo entre Contador, Porte y Henao. Fueron varios los ataques del australiano que fueron contestados por el español y el antioqueño. Sin embargo, a falta de 3 km se fue en solitario. El antioqueño se quedó con Contador y supo aguantar.



Luego de su título en el Nacional de Ruta, Henao se fue para Europa al día siguiente y formó parte del lote de la París-Niza, prueba en la que ha lucido la camiseta de campeón nacional en las etapas.



En la primera jornada de esta carrera francesa, en la que el año pasado quedó en la sexta casilla de la general a 44 segundos de su compañero Geraint Thomas, fue octavo, un día clave, porque el frío, la lluvia y el viento hicieron estragos, el grupo grande se partió en mil pedazos y Henao quedó por delante de sus rivales y con segundos importantes de ventaja.



Al día siguiente, Henao, de 29 años, fue 30 en la fracción, en la tercera etapa el colombiano terminó de 19 y ya se acercaba a los primeros lugares de la general. Sergio Luis Henao llegó a la contrarreloj de 14 kilómetros con las mejores sensaciones y terminó de octavo, Julian Alaphilippe se hizo más líder, pero el colombiano quedó en la cuarta casilla de la general.



En la quinta etapa fue 29, pero el viernes ya comenzó a dar visos de llegar más alto. Henao atacó en el repecho final, duro, fuerte, se desprendió de sus contrincantes y llegó pisándole los talones al ganador, Simon Yates. Tras su figuración, quedó de tercero en la general para rematar en la jornada reina del sábado.



El ciclista colombiano comenzó la temporada en Australia, cuando tomó parte en el Tour Down Under, competencia en la que acabó de 12 en la general, a una diferencia de un minuto 6 segundos del campeón, Richie Porte.



Luego, Henao estuvo en la Cadel Evans, prueba en la que acabó en la casilla 22 de la general. Volvió a Colombia y continuó su preparación para la temporada y su primera objetivo era el Campeonato nacional de Ruta, prueba en la que obtuvo el oro en una sensacional actuación, dejando atrás a Járlinson pantano, plata, y a Óscar Quiroz, bronce.



La actualidad de Henao es la mejor, no solo por la victoria en Colombia, sino por el nivel que exhibe al comienzo del año, con esta actuación destacada en la París-Niza. Tendrá unos días de descanso, luego estará en la Vuelta al País Vasco (desde el 3 de abril), una competencia afín para él y que le ha sido esquiva, pues ha sido segundos en el 2015 y en el 2016, cuando ha llegado con la camiseta de líder a la última etapa, una contrarreloj.



Después, estará en las clásicas, el 16 de abril en la Amstel Gold Race, el 19 del mismo mes en la Flecha Valona, el 23 en la Lieja Bastonia Lieja, luego hará el Dauphiné y se concentrará para correr el Tour de Francia y ayudar, como lo hizo el año pasado, a Chris Froome, el capitán del Sky, a ganar su cuarto título.



La última etapa de la París-Niza se disputará este domingo, con salida y llegada en Niza, luego de 115 kilómetros, que servirá parta conocer al triunfador de la jornada y a los campeones de la competencia.

Clasificaciones

Etapa



1. Richie Porte 5 horas 1 minuto 35 segundos

2. Alberto Contador a 21 s

3. Daniel Martín a 32 s

4. Sergio Luis Henao m.t.

5. Gorka Izagirre a 55 s

6. Jakob Fuglsang a 1 min 7 s



General



1. Sergio Henao 27 horas 1 minuto 15 segundos

2. Daniel Martín a 30 s

3. Alberto Contador a 31 s

4. Gorka Izagirre a 1 min

5. Julian Alaphilippe a 1 min 22 s

6. Ilnur Zakarín a 1 min 34 s



