Sergio Henao y Esteban Chaves doblan sus apuestas en la París-Niza

Las esperanzas para que un colombiano suba al primer escalón del podio y se quede con el trofeo de campeón en la París-Niza siguen intactas, y más para el antioqueño Sergio Luis Henao, vigente rey de la prueba, luego de cumplirse este miércoles la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 18,4 km, de terreno ondulado, entre La Fouillouse y Saint-Étienne.



El antioqueño se ubicó en el noveno lugar de la jornada, a 33 segundos del ganador, el holandés Wout Poels, quien registró 25 min 33 s, en una clasificación general que domina el español Luis León Sánchez (Astana), que ahora acumula un tiempo de 13 h 47 min 57 s, con apenas 15 segundos de diferencia sobre el vencedor de la crono.

Pero el tramo no solo fue bueno para Henao, el corredor del Sky, pues el colombiano Esteban Chaves, del Mitchelton-Scott, tuvo un rendimiento igual al del antioqueño y se ubicó en el décimo lugar de la etapa, también a 33 segundos del vencedor, por lo cual la actuación del bogotano se considera destacada, ya que no suele tener un buen desempeño en este tipo de etapas.



En la general, Henao es noveno y Chaves, décimo, a 48 segundos del líder, y solo los separa unas escasas centésimas.



El resultado del miércoles es más que halagador, luego de alcanzar la mitad de la competencia y en la que apenas comenzará este jueves otra carrera con la aparición de la montaña, al cumplirse la quinta jornada con un recorrido entre Salon-de-Provence y Sisteron, sobre 163,5 km, y en la que los escaladores deberán mostrar su ambición y su casta para marcar un nuevo derrotero en la denominada ‘carrera del sol’.



Este jueves llega la montaña. El puerto más importante aparece en el tramo, luego de 76,5 km de recorrido, en el Col de Lagarde, de primera categoría, por lo que no debería tener mucho impacto. No sería raro que se presentara una fuga. Pero el viernes, en la etapa 6, entre Sisteron y Vence, de 188 km, con cinco premios de segunda categoría, se hará una primera gran selección. Los puertos no son duros, aunque hay 1,8 km al 10 por ciento, que se coronan a 8,5 km de meta en Cote de la Colle Sur. Después habrá una bajada, antes del arribo cuesta arriba. Será especial para escaladores de las características de Henao y Chaves.

Sin embargo, el sábado se disputará la etapa reina entre Niza y Valdeblore La Colmiane, de 175 km, jornada que será una verdadera lucha por la general. El final es en alto, tendido, pero largo y exigente, con el final en puerto de primera categoría.

Y el domingo se cerrará la prueba con un tramo que se asemeja a un serrucho, que dejará damnificados. Tras el Col d’Èze, los ciclistas deberán descender para enfrentar el Col des Quatre Chemins y luego buscarán la meta. Serán en total cuatro puertos de segunda y dos de primera categoría, que pueden definir el podio.

Rivales con pergaminos

Pero los dos colombianos que están en el top 10 tendrán rivales con muchos pergaminos en la disputa del título. El holandés Poels, de destacado rendimiento en la etapa contrarreloj, llega a la montaña como el mejor del Sky, de manera que el bloque británico debería trabajar para él, en una situación que dejaría a Henao en desventaja, porque en teoría debería trabajar para el capo del equipo que quedó después de la CRI.



El francés Julian Alaphilippe, tercero en la crono y en igual puesto en la general, es otro para tener en cuenta. El recorrido que resta le va muy bien y llega fino tras la Colombia Oro y Paz y Abu Dabi. Y no hay que descartar al actual líder, Luis León Sánchez, quien pese a ceder terreno en la CRI, es el hombre destacado en el Astana, luego de figurar en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, y la camiseta amarilla le da vuelo. Todo está por definir. La inteligencia y la estrategia serán determinantes.

Clasificación de la etapa:

1. Wout Poels (HOL) Sky 25:33 minutos

2. Marc Soler (ESP) Movistar a 11

3. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step a 16

4. Felix Grossschartner (AUT) Bora-Hansgrohe a 20

5. Ion Izagirre (ESP) Bahrain-Merida a 27

6. Gorka Izagirre (ESP) Bahrain-Merida m.t

7. Luis León Sanchez (ESP) Astana a 28

8. Tim Wellens (BEL) Lotto Soudal a 29

9. Sergio Henao (COL) Sky a 33

10. Esteban Chaves (COL) Mitchelton-Scott m.t .



Clasificación general:

1. Luis León Sanchez (ESP) Astana 13h:47:57

2. Wout Poels (HOL) Sky a 15

3. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step Floors a 26

4. Marc Soler (ESP) Movistar m.t

5. Gorka Izagirre (ESP) Bahrain-Merida a 34

6. Felix Grossschartner (AUT) Bora-Hansgrohe a 35

7. Ion Izagirre (ESP) Bahrain-Merida a 42

8. Tim Wellens (BEL) Lotto Soudal m.t

9. Sergio Henao (COL) Team Sky a 48

10. Esteban Chaves (COL) Mitchelton-Scott



