Segunda victoria de Guerrero en la Vuelta de la Juventud

El que es caballero repite y así lo aplicó el AV Villas Team en la quinta etapa de la edición 51 de la Vuelta a Juventud, al imponerse en la jornada con Esteban Guerrero, segunda victoria consecutiva para el equipo y para el corredor de Guaduas (Cundinamarca), en una fracción que se disputó sobre 151 kilómetros entre Neiva y Espinal, en la que Alejandro Osorio (Avinal) conservó el liderato.

Para el corredor de 18 años es un buen debut en la categoría Sub-23, en la carrera más importante para esta categoría, ha conseguido dos victorias de etapa en el sprint, ratificando sus excelsas condiciones para esta modalidad, demostradas de manera contundente en los dos finales en embalaje de las jornadas cuarta y quinta, donde se impuso el corredor del AV Villas Team.



La de este viernes fue una etapa marcada por la velocidad del lote, que no permitió que se diera ninguna fuga, controló todos los ataques de principio a fin, solo una escapada de pocos corredores logró sacar alguna ventaja, pero que no puso en riesgo las intenciones del pelotón en su intención de lograr la llegada masiva en el Espinal, dado el interés de algunos equipos en conseguir la victoria, entre ellos el patrocinado por el Banco AV Villas, que quería repetir triunfo en este Vuelta de la Juventud.



Ya en los últimos metros, con un grupo lanzando buscando la mejor posición, el tren del AV Villas funcionó muy bien, justo hasta los 100 metros finales, donde el hombre perfilado del equipo para la victoria, Luis Carlos Chía, sufrió un golpe luego de varios corredores caídos, perdiendo rueda y su posición en la bicicleta, dejando que su compañero de equipo, Esteban Guerrero, quien sorteó muy bien la situación, quedo perfilado para disputar, casi que en foto finish la victoria de la quinta de la Vuelta de la Juventud.

“Bastante contento, bastante agradecido con dios, con el equipo, con todas las personas que me apoyan, yo creo que no hay palabras para expresar esta alegría tan grande. La entrada al pueblo era un poco fea, pero se pudo pasar esa entrada sin problemas, veníamos con otros planes a esta carrera, pero todo resulto distinto, por fortuna tuve las piernas suficientes para responder a mi equipo y lo resolví de la mejor manera. Es algo agridulce esta victoria, porque quería que mi compañero ganará, Luis Carlos Chía, pero no se pudo, entregué todo por él, pero el que resultó victorioso fui yo” comentó Esteban Guerrero, corredor del AV Villas Team.



Para destacar, que el equipo del Banco AV Villas también subió al podio de la quinta etapa a recoger la camiseta de los sprint especiales, que recuperó Cristian Ruiz en la jornada, gracias a su paso en tercer lugar en el segundo sprint en Natagaima.



En la clasificación general individual, Santiago Buitrago es el mejor hombre del AV Villas ubicado, está en la casilla 12 a 1 min 31 s del líder Alejandro Osorio (Avinal – GW).



Este sábado se disputará la sexta y última etapa de la Vuelta de la Juventud con el ascenso al Alto del Romeral, premio de primera categoría, serán 111 kilómetros entre Girardot y el Alto ubicado en Sibaté.

Clasificaciones

Etapa

1. Esteban Guerrero 3 h 15 min 7 s

2. Miguel Sarmiento m.t.

3. Santiago Mesa m.t.

4. Sebastián González m.t.

5. Luis Carlos Chía m.t



General

1. Alejandro Osorio 13 h 44 min 2 s

2. Daniel Muñoz a 11 s

3. Camilo Ardilaa 13 s

4. Harold Tejada a 20 s

5. Johnatan Cañaveral a 31 s

6. Rubén Acosta a 33 s

7. Carlos Zamudio a 34 s

8. Heimarhanz Ariza a 43 s

9. Daniel Otálvaro 1 52 s

10. Cristian Muñoz a 1 min 3 s







