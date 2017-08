Molano se ilusiona con ganar el embalaje de la Vuelta a España

Juan Sebastián Molano es un buen embalador colombiano, se estrena en la Vuelta a España y a sus escasos 22 años se ilusiona como un niño con ganar una etapa en la competencia.

No será fácil, pero quiere cumplir ese sueño. Dice que se puede conseguir, que se preparó para lograrlo. EL TIEMPO habló con el corredor del equipo Manzana Postobón.



¿El problema en la Vuelta será la falta de experiencia?

Es un reto y lo tomamos con ganas de obtener mucha experiencia. Hay que aprovechar la oportunidad. La idea es meterme en los embalajes, esa es la consigna, en la subida no voy.



¿Y la meta?

Ganar, eso sería lo ideal, el objetivo. He analizado eso y es una apuesta dura, pero no es imposible, hay que creer que se puede ganar allí. Hay que tener confianza y esperar el momento. La suerte es clave, que no me caiga o un pinchazo en mal momento, en fin, pero a eso venimos, a intentarlo, y lo podemos conseguir en una de las etapas.



¿Cómo fue la preparación?

No se ha cambiado mucho. He trabajado el embalaje y la subida, porque hay mucha cuesta y en algunas etapas en las que se puede embalar hay que pasar premios de montañas de tercera categoría. He hecho transmoto, así lo he preparado.



¿Haber ganado en Europa le da confianza?

Claro. Ganar allá es difícil y espero hacerlo en la Vuelta a España en cualquiera de las etapas que hay. Se puede.



¿Cómo superar a los rivales?

Son fuertes y tienen verdaderos trenes, saben trabajar muy bien, pero a nosotros nos toca rebuscar la ubicación y darlo todo, intentar ganar.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel