Oficial: Mariana Pajón sufrió rotura de ligamento cruzado anterior

La bicicrosista colombiana Mariana Pajón confirmó este martes el resultado de su lesión, tras la caída que sufrió el pasado fin de semana en Holanda. "Me hicieron algunos exámenes. Se descartó fractura, que era importante. Me hice una resonancia y tengo una rotura total del cruzado anterior y una rotura parcial del colateral medial (de la rodilla izquierda)", dijo Mariana.

Había mucho hermetismo en torno a la salud de Pajón, desde el momento de su caída durante su participación en la Copa Mundo de Papendal, en Holanda. En un video publicado por la propia deportista, agradeció los mensajes de apoyo que

ha recibido y explicó cómo se dio la lesión:



"La caída fue con una holandesa, bajamos el partidor a unos 55 km. por hora. Ella me toca y me toca bajar el pie porque me quedé sin freno. Sentí que algo pasó. Luego me caí", explicó Mariana.

Y es que la vida no va en cómo sobrevivir a la tormenta, sino en cómo bailar bajo la lluvia.

Gracias por la energía positiva que he recibido, este es un nuevo reto que la vida me puso y que estoy dispuesta a afrontarlo con toda. Cuento con un gran equipo de triunfo desde ya💛💙❤ pic.twitter.com/bImjAQdAot — Mariana Pajon (@marianapajon) 8 de mayo de 2018

"Estamos en un proceso que va a ser rápido, voy a dar lo mejor de mí. Ya estoy haciendo terapia. Daré lo mejo para representar a Colombia lo antes posible", agregó Mariana.



De entrada, Mariana se pierde el Mundial de BMX que se realizará en Bakú, Azerbaiyán, desde el 23 de mayo.



