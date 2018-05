Rubén Acosta ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud

El bogotano Rubén Acosta le entregó este martes al Equipo Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud, con un recorrido de 151,3 kilómetros entre Florencia (Caquetá) y Gigante (Huila). El capitalino consiguió el primer triunfo de los dirigidos por Luis A. Cely en la presente edición de la máxima ronda nacional para la categoría Sub 23.

Acosta ganó en solitario tras formar parte del grupo de favoritos que se seleccionó en el Alto del Portillo y lanzar un incontestable ataque a dos kilómetros de la meta. Con la victoria el pedalista bogotano se instaló en la octava casilla general a 36 segundos de Alejandro Osorio (Avinal-GW), que mantuvo su liderato.



Por su parte, el risaraldanse Jonathan Cañaveral entró quinto con el grupo principal a 17 segundos completando una excelente jornada para el escuadrón bogotano que sigue confirmándose como uno de los máximos favoritos al título de la edición 2018 de la ronda juvenil.



“En la fuga estaban partiendo muchachos de diferentes equipos y viendo que no salía ninguno de nuestro equipo decidí lanzarme y se me dio la victoria. Alcancé un compañero que iba en fuga quien me ayudó lo que más pudo y al final decidí irme solo y me alcanzaron las fuerzas para llegar a la meta. Siempre estuve confiado en mis condiciones y poder darle la victoria a mi equipo Bicicletas-Strongman. De todas maneras siempre estuve mirando a ver quién me seguía o que tan cerca estaba el lote. Lo hice con las fuerzas muy medidas”, manifestó Acosta al final de la jornada.



Este miércoles se llevará a cabo la tercera etapa una Contrarreloj Individual clave para definir la general entre Garzón y Agrado sobre 19.4 kilómetros.

Clasificaciones



Etapa 2



1-Rubén Darío Acosta (Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes) 4 horas 9 minutos 20 segundos

2-Luis Fernando Jiménez (EPM-Scott) a 8 s

3-Alejandro Osorio (Avinal GW Carmen Viboral) a 17 s

4-Julián David Molano (Boyacá Raza de Campeones) m. t.

5-Jonathan Cañaveral (Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes) m. t.

6-Santiago Buitrago (AV Villas) m. t.

7-Mateo García (Avinal GW Carmen Viboral) m. t.

8-Camilo Andrés Castro (AV Villas) m. t.

9-Juan Diego Hoyos (Sundark-Arawak) m. t.

10-Mauricio Orozco (Coldeportes-Zenú) m. t.



Clasificación General



1-Alejandro Osorio (Avinal GW Carmen Viboral) 6 horas 59 minutos 46 segundos

2-Andrés Ardila (EPM) a 9 s

3-Daniel Muñoz (EPM-Scott) a 26 s

4-Julián David Molano (Boyacá Raza de Campeones) a 29 s

5-Harold Tejada (EPM-Scott) a 30 s

6-Cristian Muñoz (Coldeportes-Zenú) a 34 s

7-Luis Fernando Jiménez (EPM-Scott) a 35 s

8-Rubén Darío Acosta (Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes) a 36 s

9-Jonathan Cañaveral (Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes) a 41 s

10-Mateo García (Avinal GW Carmen Viboral) a 43 s



Con información de oficina de prensa*