Román Villalobos, etapa y liderato en la Vuelta a San Juan

El ciclista costarricense Román Villalobos se impuso en la segunda jornada de 149 kilómetros y se apoderó del liderato de la competencia, desplazando al cuarto puesto al colombiano, Fernando Gaviria.

Villalobos aprovechó en duro repecho a dos kilómetros del final y atacó con Ricardo Escuela y Tiesj Benoot, a quienes batió en la llegada, con tiempo de 3 horas 25 minutos 6 segundos.



Gaviria soportó el duro paso en el fuerte ascenso casi en el final, pero no encontró cooperación para alcanzar a los tres pedalistas que se dieron a la fuga. Ahora, el colombiano del equipo Quick-Step es cuarto a 8 segundos del primero puesto.



Un golpe de mano de Villalobos, que evitó el embalaje aprovechando sus buenas sensaciones en el último ascenso. Se llevó a Benoot y escuela y los remató en meta, concretando su "mejor momento de mi vida deportiva".



Ni Gaviria, que no aguantó el ritmo subiendo, ni el polaco Rafal Majka, ni el español Oscar Sevilla tuvieron respuesta para neutralizar al trío de cabeza. Antes de la contrarreloj Villalobos se pone líder con 4 y 6 segundos sobre Escuela y Benoot.



El colombiano Gaviria pasó a la cuarta plaza a 8 y el primer español, octavo, es Lluis Mas (Caja Rural). Sevilla se mete en la pelea como noveno, ambos a 10 segundos.



Paisaje reseco en Punta Negra, azotea de la ruta interlagos, orgullo turístico de los sanjuaninos, que acuden a ver uno de los paisajes más impresionantes de la provincia. Cuatro diques construidos en un alarde de ingeniería aseguran el suministro de agua a la población.



Esta vez los sanjuaninos se acercaron al "camino de los diques" a ver el pelotón de la Vuelta a San Juan en una jornada escrita para el doblete de Gaviria. Muchos fueron a ver en situ al posiblemente mejor embalador del mundo. En las tres primeras vueltas al circuito que incluía otras tantas ascensiones a Punta Negra, un repecho no explosivo pero exigente por insistencia, marcaron el ritmo cinco hombres que decidieron intentar lo imposible: los argentinos Tivani y Monte, el uruguayo Aconegui, el mexicano Prado y el colombiano Alzate, que a base de coraje llegaron a tener 5 minutos de renta.



Un ritmo elevado filtró a Prado y Alzate como rebeldes ante el empuje de un pelotón que impulsado por el Quick Step, con el belga Keisse y el colombiano Hodeg al frente de la maquinaria, mantuvo a raya a los aventureros, que contaban con 2.30 minutos de adelanto a 31 kilómetros de meta.



El Lotto trató de romper el guión con un ataque del belga Jelle Wallays (Lotto). Cinco corredores se intercalaron entre pelotón y fugados, entre ellos el colombiano del Movistar Winner Anacona. pero la ley implacable de la mayoría reunió al grupo a 16 de meta.



Nueva fase de la etapa. Sin nadie a quien perseguir, el Quick Step optó por esperar el momento de mostrar sus cartas, pero sin tener en cuenta que a 2,3 kms de meta el repecho podría convertirse en un polvorín. Y fue lo que sucedió. La carrera se volvió loca con mil ataques.



Lo intentaron el campeón de Ecuador, Jhonattan Narváez (Quick Step), con libertad al ver ceder a Gaviria, también el polaco Rafal Majka (Bora), pero no lograron romper el grupo. Finalmente la liaron entre Villalobos, Escuela y Benoot, que abrieron un puñado de segundos. Suficientes. Ya fueron inalcanzables. Y entre todos el "tico" encontró la gloria. Premio doble, etapa y liderato.



Este martes se disputa la tercera etapa en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 14,4 kilómetros en San Juan.



Clasificaciones

Etapa

1. Román Villalobos 3 h 25 min 6 s

2. Ricardo Escuela m.t.

3. Tiesj Benoot m.t.

4. Filippo Ganna m.t.

5. Oscar Sevilla m.t.



General

1. Román Villalobos 6 h 40 min 19 s

2. Ricardo Escuela a 4 s

3. Tiesj Benoot a 6 s

4. Fernando Gaviria a 8 s

5. Manuel Belletti a 10 s

6. Filippo Gana m.t.

7. Miguel Rubiano m.t.

8. Lluis Mass m.t.

9. Oscar Sevilla m.t.



EFE



