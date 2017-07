Urán, con la mente en título, no se puede descuidar atrás

Rigoberto Urán pelea no solo el título del Tour de Francia, una apuesta difícil, sino que también está en plena lucha porque el domingo, cuando se termine la competencia, sea uno de los integrantes del podio de la competencia.

Es claro que el corredor líder del equipo Cannondale sabe que Chris Froome, el líder, Fabio Aru, segundo, y Romain Bardet, tercero en la general y que van por delante de él, son a los que, en primera instancia, tiene que cuidar, pero detrás de él hay tres ciclistas que lo acosan por bajarlo del cuarto lugar de la clasificación.El irlandés Daniel Martin (Quick-Step), el español Mikel Landa (Sky) y el británico Simon Yates (Orica) son los corredores que afrontan el Tour en esta última semana que comienza este martes con el claro objetivo de quedar dentro de los tres primeros.

“Todos tenemos las mismas posibilidades”, declaró este lunes Urán en rueda de prensa. “La etapa del Izoard es donde más se puede hacer. El Galibier también es un paso a más de 2.600 metros y también habrá diferencias. Es difícil hacer cuentas sobre atacar. Vamos a seguir corriendo como lo hemos hecho estos días. Planeamos etapa por etapa y aprovechamos los momentos importantes”, agregó.



Urán supera a Martin por 45 segundos, a Landa por 50 y a Yates por un minuto 53 segundos, tiempo muy corto por lo que el colombiano no solo se debe preocupar de los tres pedalistas que tiene por delante, sino que debe estar muy pendiente de los que vienen remando desde atrás.



Por lo que se ha visto, el rival más fuerte es Martin, un corredor que ha hecho una estupenda temporada, pues de las ocho carreras en las que ha estado presente se ha retirado en una sola, la Amstel Gold Race, y en las demás no ha salido de los seis primeros de la general.

Martin, de 30 años, hace su quinto Tour de Francia. Fue 35 en el 2012, 33 un año después, en el 2015 acabó de 39 y el año pasado fue noveno, por lo que no es ninguna sorpresa su presentación en este Tour.



Tiene en su hoja de vida 17 triunfos y en el 2013 consiguió su única victoria parcial en el Tour, luego de imponerse en la etapa de 168 kilómetros. Este año, ha sido tercero en la París-Niza, detrás de Sergio Henao, campeón, y de Alberto Contador, segundo. Además, fue segundo en la Flecha Valona, en la Lieja Bastonia Lieja y tercero en el Critérium de Dauphiné, sin duda, resultados que ponen a temblar a sus rivales.



Landa viene de menos a más en este Tour. No es un secreto que tendrá que trabajarle a Chris Froome, pero con esa labor se puede acercar al podio o en un momento convertirse en el líder del Sky, si es que falla Froome, pero también existe la posibilidad de que por hacer su labor quede sin fuerzas y pierda la opción de pelear el top 3. Es el corredor que mejor ha ido en la montaña en esta edición de la prueba francesa y ya es sexto puesto en la general, ‘gracias’ al aval que le dio el lote para que el miércoles pasado se escapara, recuperara tiempo y se metiera en la pelea.

“Si no perjudico a Froome me encantaría lograr podio. Me veo bien y me gustaría, pero no puedo perjudicarle. Más que una baza puedo ser una pieza clave para frenar a los rivales”, dijo este lunes Landa, quien viene de ser el campeón de la montaña del Giro, carrera en la que ganó una etapa. A sus 27 años, busca protagonismo en un equipo y, al parecer, el año entrante lo tendrá cuando el Movistar lo ponga como líder para la competencia italiana. El año pasado fue 35 en el Tour, pero ya tiene experiencia de haber quedado en el podio en las grandes, pues fue tercero en el Giro del 2015, cuando se impuso en dos jornadas parciales.



Yates tiene un objetivo muy claro: ganar la clasificación del mejor joven, y con esa meta, pues podría llegar a ser rival de Urán. En los jóvenes, al parecer, no tendría que pasar muchos trabajos, pues la diferencia con el segundo, Louis Meintjes, es de 3 minutos 7 segundos. Querer confirmarse como el mejor joven le dará alas para tratar de mantener el ritmo de los primeros de la general. Es el que está más distante de Urán, pero es un corredor de clase y que tiene cómo subir en la general. Yates tiene 24 años, se retiró en el Tour de Francia del 2014, fue 89 en el 2015 y fue sexto en la Vuelta a España del 2016. Simon, hermano de Adam, también corredor del Orica, ha tenido una temporada destacada, pues fue 13 en el Dauphiné, segundo en la Vuelta a Romandía (a 21 segundos de Richie Porte) y noveno en la París-Niza.



Urán no puede descuidarse en esta parte final del Tour. Tiene hombres muy fuertes que pueden dejarlo por fuera de la ilusión de quedar dentro de los tres mejores de la competencia francesa o de finalizar dentro de los cinco primeros.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel