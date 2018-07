Urán y Egan, a dar el zarpazo en el Tour de Francia

Colombia solo lleva 6 ciclistas a la batalla en el Tour de Francia, pero todos tienen categoría y opciones de figurar, de ser protagonistas, de pelear por una victoria de etapa, la clasificación de la montaña y hasta por la general. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Daniel Martínez, Fernando Gaviria y Darwin Atapuma serán los representantes nacionales en la carrera por etapas más importante del mundo, que parte este sábado.

Y de todos ellos, hay dos que se destacan, que pueden ser cartas importantes para dar el zarpazo: Urán y Bernal. Rigoberto llega al Tour precedido de su segundo puesto del año pasado, una actuación sensacional en la que ratificó que no solo estaba hecho para ser podio en el Giro (logró el segundo lugar en 2013 y 2014), sino que en la competencia francesa, en la que su mejor figuración había sido el puesto 45 en el 2011, también podía destacarse. Además, ganó una etapa, un embalaje en el que derrotó al local Warren Barguil cuando le tiró la bicicleta.



Urán es un hombre curtido, un ciclista de mucha madurez, que sabe leer las etapas, las carreras y en los momentos álgidos analiza todo con cabeza fría.



Esta temporada ha disputado ocho carreras y en dos fue podio y cuenta a esta altura del año con cuatro ‘top 10’. ¿Qué puede hacer? Si llega bien de forma, seguro que peleará quedar dentro de los tres mejores de la competencia.



Bernal es otro cuento. Es la gran revelación del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, y llega al Tour como una de las ‘cartas tapadas’ del Sky.

Por el mejor joven

Esta prueba no era su prioridad, tiene solo 21 años y se estrena en las grandes ligas, pero en su equipo se dieron cuenta de que lo podía probar en Francia, más cuando el jefe de filas, Chris Froome, tiene problemas con su participación.



Por eso, Sky envió a Colombia a un metodólogo y a un fisiólogo para que lo prepararan, estuvieran pendientes de sus trabajos. En principio, la idea era que corriera el Criterium Dauphine, pero tras su contundente victoria en la Vuelta a California lo pararon, le cambiaron el plan y enfocaron sus entrenamientos hacia el Tour, carrera en la que debutará.



Egan Bernal ha tenido un arranque sensacional. Ha hecho siete carreras y ha ganado tres, una de ellas del World Tour (California). Además, fue segundo Vuelta a Romandía y sexto en el Tour Down Under.



Es el campeón nacional contrarreloj y no fue podio en la Vuelta a Cataluña porque se cayó en los últimos kilómetros de la última etapa, cuando era segundo de la general.

No se sabe cuál será su trabajo en el Tour. Nadie conoce si va a aprender o le darán libertad.



La gran pregunta qué pasará en su primera carrera de tres semanas, pero ha demostrado que está hecho de acero y que en sus piernas hay dinamita pura.

Podría pelear la clasificación del mejor joven y confirmar, como se lo dijo a EL TIEMPO hace meses Darío Cioni, DT del Sky, que a Bernal lo llevan para ser el sucesor de Chris Froome al frente del equipo en los próximos años.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel