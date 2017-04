Rigoberto Urán, con opción de ganar la Vuelta al País Vasco

Rigoberto Urán tiene una buena oportunidad de volver a ganar una gran carrera. La última vez que lo hizo fue el Gran Premio de Quebec (Canadá), en el final del 2015, y esta vez la Vuelta al País Vasco la tiene cerca, aunque no clara.



Después de la etapa de este viernes, disputada entre Bilbao y Eibar, de 139 kilómetros, con final en premio de montaña de primera categoría, ganada por Alejandro Valverde (Movistar), nuevo líder, la contrarreloj de 27 kilómetros de este sábado dictará sentencia de la prueba.

Urán es tercero en la general, empata en tiempo con Valverde, Romain Bardet (Ag2r), su compañero en el Cannondale Michael Woods y con Louis Meintjes (UAE Team Emirates), y supera a Alberto Contador (Trek) por 3 segundos, a Ion Izagirre (Bahrain) y a su compatriota Sergio Henao (Sky), por 15 segundos.



El problema de Urán es que desde hace un poco más de dos años no encuentra el golpe de pedal en un tramo contrarreloj y cada año ha sido peor para él en esos esfuerzos.



La última vez que el corredor colombiano de 29 años entró dentro de los cinco mejores de una jornada similar fue en la Vuelta a España del 2014, cuando en la etapa de 36 kilómetros con final en Borja, fue segundo, a 15 segundos del alemán Tony Martin, y superó al suizo Fabián Cancellara por solo tres.



Los tiempos han cambiado y Urán ya no tiene al reloj como su mayor aliado, pero la esperanza es lo último que se pierde y este año ha hecho una buena temporada, por lo que se espera que haya recuperado esos buenos años en este tipo de fracciones.



Bardet tampoco es el volador, mucho menos Meintjes y Woods, por lo que Valverde, Contador e Izagirre parten como los grandes favoritos para luchar por el título.



Henao tampoco parece ser el hombre, porque su estadística no lo acompaña. Este año fue octavo en la París-Niza, a 29 segundos de Contador, y a 48 de Julián Alaphilippe, en tan solo 14 kilómetros.



Valverde, en este 2017, fue segundo en el tramo al reloj de 12 kilómetros en la Vuelta a Andalucía, le ganó por seis segundos a Contador, y su temporada ha sido muy exitosa.



“Hay que subir muy rápido y aprovechar la bajada para recuperar todo ese tiempo, porque aunque el tramo posterior es bastante favorable, necesitas bastante potencia para rodar bien. Tenemos presente que hay gente muy buena en contrarreloj muy cerca de mí”, señaló Valverde, que va por su novena victoria del año, la tercera en una general.



Izagirre es un hombre importante, el español, que se fue del Movistar y recaló en el Bahrain, lleva toda las de ganar. Es el actual campeón nacional de su país en este esfuerzo, luego de 41 kilómetros, cuando venció a Jonathan Castroviejo, otro especialista, por 22 segundos.



“Hay gente que puede recuperar tiempo, se trata de una etapa larga y las diferencias podrían ser grandes. Es una contrarreloj para corredores de potencia, que les irá mejor que a mí”, dijo Contador.



DEPORTES