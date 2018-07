Rigoberto Urán se retira del Tour de Francia

El colombiano Rigoberto Urán, segundo en la general del pasado Tour de Francia, se retiró de la presente edición este jueves antes de la 12ª etapa, al no recuperarse de las caídas que sufrió el domingo en la jornada con tramos de adoquines.

"Hoy se tomó una decisión un poco difícil para mí, abandonar este Tour, porque después de las caídas que tuvimos en Roubaix -novena etapa- pensamos en que íbamos a recuperar pero la verdad es que cada día va a peor y no podemos continuar así", dijo el ciclista en un mensaje publicado por su equipo.



"Cuando uno no está bien es inútil continuar, entonces hemos tomado una decisión difícil para mí, difícil para mi equipo. Queda bastante temporada y miraremos. Lo más importante ahora es recuperar bien, no queremos continuar en esta situación", añadió.



Los golpes en el brazo y en la pierna izquierda -en los que ha lucido vendas desde su caída- "le impiden pedalear", añadió su equipo EF-Drapac. "Lo más importante es la salud del ciclista. 'Rigo' no se ha recuperado de sus accidentes en los adoquines y su posición en la bicicleta es complicada, continuar le podría crear más problemas para el futuro. Junto con él decidimos que lo mejor era retirarse", añadió en un comunicado el director deportivo de la formación Charly Wegelius.



Urán, uno de los candidatos a destronar al defensor del título Chris Froome, llegó sexto a la etapa del domingo, con final en Roubaix, con las esperanzas para la general intactas, pero los tramos de adoquines le jugaron una mala pasada, cayéndose dos veces, para perder 1 minuto y 55 segundos.

'Mi cuerpo me hizo sufrir'

Tras la jornada de descanso del lunes volvió a perder tiempo el martes, 5 minutos y 59 segundos con respecto al ganador de la etapa, el francés Julian Alaphilippe (Quick-Step), dejándose cualquier opción para la general.



El miércoles, en la víspera de su abandono, entró en meta en el puesto 111, a 26 minutos y 7 segundos del vencedor y nuevo líder, Geraint Thomas (Sky), quedando en el puesto trigésimo en la general, a 31:03 del galés.

"Ayer, en la primera auténtica ascensión, mi cuerpo me hizo sufrir durante toda la jornada", añadió el antioqueño.



La salida de Urán supone un cambio de estrategia para el EF-Drapac, que había planificado el Tour alrededor del colombiano.



"Extrañaremos a 'Rigo', pero los chicos que quedan son luchadores y tenemos algunas opciones en la montaña", dijo Jonathan Vaghters, presidente del equipo.



La 12ª etapa del Tour, última en Los Alpes, une Bourg-Saint-Maurice y Alpe d'Huez pasando por los puertos de la Madeleine y la la Croix de Fer, una trilogía de grandes ascensiones fuera de categoría en un recorrido de 175,5 kilómetros.



