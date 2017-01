Urán no irá por el título de ninguna de las tres grandes

El colombiano Rigoberto Urán cambia su estrategia para 2017: su objetivo ya no será disputar las clasificaciones generales de las carreras grandes, sino que le apuntará a ganar las competencias de un día.



Así se lo confirmó a EL TIEMPO Jonathan Vaughters, el mánager del equipo Cannondale, en el que el pedalista colombiano es una de las cartas principales en su segunda temporada con la escuadra.



“Hemos analizado lo que ha pasado en el primer año con Urán. Fue bueno, pero llegamos a la conclusión de que debe competir en carreras que pueda ganar; por eso, la tarea será diferente, irá a las clásicas. Hará el Tour de Francia, pero no disputará la general y solamente peleará por las victorias de etapa”, señaló Vaughters.



En el Cannondale quieren a un Urán ganador y que aproveche su explosividad en las pruebas de un día, en las que ha demostrado un buen rendimiento y resultados acordes con un prestigio que se ha ganado. El año pasado, Urán fue tercero en el Giro de Lombardía, ganado por Esteban Chaves; en el Giro dell'Emilia ocupó la misma posición, y en la Milano Torino. En 2015 ganó el Gran Premio de Quebec (Canadá), en el cual había sido tercero en el 2011 y ocupó la séptima casilla en la Strade Bianchi, prueba que este año hará parte del calendario del World Tour, y en el 2012 se impuso en el Giro del Piemonte.



“Es listo tácticamente, se mueve bien en pruebas de un día, mientras que en las de fondo, en las de tres semanas no se ha visto bien últimamente, aunque las hace bien, pero la gente está pendiente de lo que gana y cuando termina de quinto, sexto o séptimo en una grande le llueven críticas”, aseguró el mánager.



Después de los dos subtítulos del Giro de Italia, 2013 y 2014, la buena salud no ha acompañado a Urán, de 29 años, quien en 2015 fue 14 en el Giro y 42 en el Tour, y el año pasado terminó en la séptima casilla en el Giro.



“Este año hará Tirreno Adriático, San Sebastián, las clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja Bastonia Lieja), además del Dauphiné Libéré y el Tour; no irá al Giro. El tema de la Vuelta a España no se ha analizado”, declaró Vaughters.

Y agregó: “Con esa idea, creo que podemos ir más tranquilamente con él, sin afanes. Ya es la segunda temporada con nosotros, estamos contentos con su rendimiento, pero creemos que puede ganar más, y a eso le apuntamos”.

El pedalista nacional ha sido parte en 13 clásicas y sus resultados avalan la idea del Cannondale. Terminó de tercero en Lombardía en tres ocasiones (2008, 2012 y 2016), fue quinto en la Lieja de 2011. Además, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 y se ha destacado en los Mundiales de Ciclismo, aunque una caída lo sacó de la pelea por las medallas en el certamen de Florencia (Italia) en el 2013.

Cambio de bicicleta

Mucho se habló del bajo rendimiento de Urán el año pasado en las contrarreloj. Venía de hacer buenas jornadas, de convertirse en un especialista en las carreras grandes, hasta se ganó una fracción en el Giro de Italia de 2014 sobre 42 kilómetros entre Barbaresco y Barolo, victoria que lo llevó a lucir la camiseta rosada de líder. Luego fue tercero en el cronoescalada que ganó Nairo Quintana, y en la Vuelta a España perdió por 15 segundos en la jornada a cronómetro de 36 kilómetros, para solo citar esos ejemplos, pero en el 2016 sus resultados no fueron buenos.



Sobre el tema, Vaughters advirtió que para este año, Rigoberto montará un nuevo modelo de bicicleta, acorde con sus condiciones para estos tramos.



“Venía de hacer unos excelentes resultados al reloj, pero en el 2016 no le fue bien, no porque él hubiera desmejorado, sino que, como todo fue nuevo, pues no se pudo acoplar bien a la máquina. Claro que estudiamos lo que pasó; no era normal, por eso se hicieron modificaciones y espero que los cambios en la bicicleta para el 2017 mejoren su rendimiento al cronómetro”, aseguró.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @LisandroAbel