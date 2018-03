‘Nadie tiene el derecho de quitarle nada a nadie’: Urán

21 de marzo 2018 , 09:16 a.m.

21 de marzo 2018 , 09:16 a.m.

Bastante molesto por el robo que sufrió el español Óscar Sevilla en Bogotá, que le causó lesiones personales y psicológicas, Rigoberto Urán les envió un mensaje a todos los colombianos para que esto no vuelva a pasar.

“Señores, muy triste con lo que pasó esta semana en Colombia con Óscar Sevilla. Son cosas que lo dejan a uno muy triste y a veces con la duda de salir a hacer ejercicio. No es el único caso que ha pasado. Sé de amigos que los han aporreado por robarles una bicicleta. Nadie tiene el derecho de quitarle nada a nadie y menos de esa manera”, publicó en su Instagram.

Además, Urán aseguró: “Se le hace un llamado de atención a todo el mundo. A las autoridades de tener un poquito de más protección para todos los deportistas, todas las personas que hacen ejercicio, para no salir con esas incertidumbres”.



Y finalmente les pidió a todos los colombianos para que este tipo de eventualidades no vuelvan a ocurrir. “Hermano es un llamado para todo el mundo, nos tenemos que poner la mano en el corazón para que no siga pasando esto en Colombia”.



DEPORTES