'Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario’: Urán, de Froome

Rigoberto Urán siempre ha sido claro y habla sin rodeos a la hora de entregar declaraciones. Así es su personalidad de arriero. Por eso este lunes, durante la presentación del nuevo patrocinador del equipo, el EF Education First, y en diálogo con EL TIEMPO, fue enfático en afirmar que todo ciclista es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Eso en alusión al presunto dopaje del que ha sido señalado recientemente el británico Chris Froome, líder del Sky Team y cuatro veces campeón del Tour de Francia.

“Creo en todos mis amigos y rivales. Conocí a Froome y compartí con él tres temporadas y es un gran profesional, un gran ser humano. Le sigo creyendo a él. Todo ciclista es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y no tengo nada más que decir sobre el tema”, dijo el corredor de Urrao, de 31 años, líder de la escuadra que tendrá presencia en la 2.1 Colombia Oro y Paz y quien acumula once temporadas consecutivas en Europa.



“Sky es un potente equipo, que cuenta con una sólida estructura y un enorme presupuesto, de manera que tiene a un buen grupo de corredores que siempre dan la pelea en las principales competencias. No creo que el equipo tenga consideraciones especiales con Froome”, explicó el capo del EF Education First-Drapac Cannondale Team, nombre completo del escuadrón estadounidense.



‘Será un Tour abierto’



Urán indicó que se apresta a afrontar con su equipo una temporada fascinante con un grupo muy completo de profesionales y amigos, de muchas nacionalidades y que el Tour de Francia, pese a que para él no es el sueño amarillo, sí considera que será muy disputado y que tendrá gratas noticias para los colombianos.



“Es una carrera increíble todos los años. Hemos dado la batalla, pero hay un ciclista como Froome, que ha demostrado superioridad y se ha impuesto en cuatro ocasiones, pero en esta vez será diferente, porque los equipos contarán con ocho corredores y no nueve. Eso le dará equilibrio al pelotón, ya que será más abierto y escuadras que quizá no tengan tantas figuras podrán luchar por su propios intereses”, sostuvo Urán.

“Para mí el Tour no es un sueño amarillo, porque yo siempre sueño profundo todas las noches”, agregó entre risas.

Rigoberto Urán liderará el equipo EF en la Colombia Oro y Paz. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Con respecto a los campeonatos nacionales de Ciclismo de Ruta y la Colombia Oro y Paz, prueba UCI de la categoría 2.1, el antioqueño indicó que son unos retos de la temporada y será un buen comienzo para el 2018.



“Llegamos bien, nos sentimos con buen ritmo. Me motiva que los campeonatos nacionales sean en Antioquia. Conocemos un poco el recorrido y batallaremos. La Colombia Oro y Paz es una gran apuesta que le dará al país un empuje en varios aspectos, no solo el deportivo. También en el turismo, el comercio, el empleo y todo lo que se mueve en una competencia ciclística. Es importante porque nos servirá, además, para mostrar el talento de los corredores colombianos”, resaltó.



Rigo contará esta temporada en el equipo con dos escarabajos más. El joven antioqueño Julián Cardona y Daniel Martínez, quienes llegan a la escuadra con la idea de aprender y aportar sus conocimientos.



“He querido apoyar a estos dos muchachos. Cuando yo llegué a Europa muy joven, me ayudaron. Ahora yo trato también de ayudar a los chicos que tienen talento. Tanto para Cardona como para Martínez será una temporada dura, de mucho aprendizaje, pero también de despegue y aporte de su calidad como ciclistas. Irán paso a paso, pero sin duda será una gran aporte para la formación”, explicó.

Finalmente, Rigo dijo que Colombia tiene muchos corredores de calidad y que todos los Pro-Team desearían contar con ellos.



“Es una lástima que Colombia no tenga un equipo ProTour, porque talento es lo que hay. Siempre somos protagonistas en el Giro, el Tour, la Vuelta y las clásicas. Eso es importante y sé que pronto vendrán nuevos e importantes triunfos para el país”, concluyó.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

@Arana_javier