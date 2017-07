Sube opción de Rigoberto Urán para que sea podio en el Tour

Las apuestas a favor de que el colombiano Rigoberto Urán pueda ser el campeón del Tour de Francia o terminar la prueba entre los tres mejores han subido en los últimos días.

Urán ha hecho una actuación sobresaliente, pues no les ha perdido la rueda a hombres de la talla de Chris Froome, Romain Bardet y Fabio Aru, quienes lo ven como una amenaza más en busca del título.

Y es que no solamente ellos tienen al corredor colombiano, de 30 años, entros los grandes candidatos a ganar, ya que en general los comentarios de los especialistas coinciden con lo que han dicho sus rivales directos en el Tour.



“Llevaba dos años sin ganar, había estado muy por debajo de sus posibilidades, pero en este Tour ha renacido, ha vuelto a ser el Urán del Giro 2013 y 2014, cuando fue sgeundo”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Chozas, exciclista español y colaborador de la revista especializada Ciclismo a Fondo.



Chozas reconoce que el pedalista nacional puede luchar el podio, y hasta el título de la competencia.

“Tiene condiciones de hacer el podio y, por qué no, ir por el triunfo final, por la camiseta amarilla. Viendo cómo está la general, pues Froome tampoco es el que puede doblegar a todos como en años pasados”, indicó.



Y agregó: “Esta vez, en el Tour se ha visto mucha más igualdad, y Urán tiene experiencia y madurez, se defiende; está en sus mejores momentos y lo puede lograr”.

Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia del 2008, es por ende una voz autorizada para hablar de la carrera, de las opciones de Urán en este final.

“Es un corredor que me gusta mucho porque no se entrega. Es valiente, combativo, y así lo hemos visto en este Tour, poniendo la cara y luchando con los mejores”, precisó Sastre, quien estará en Colombia el próximo 13 de agosto como figura principal de la L’étape Colombia by Tour de France.



Para el excorredor, el colombiano debe confirmar su buen momento. “Está para hacer podio, pues lo veo en una condición similar a cuando fue segundo en el Giro 2013 y 2104; está más maduro y, para mí, es el corredor ‘tapado’ de este Tour”, precisó.



