Urán es sexto en Tirreno-Adriático; Caruso, líder

El colombiano Rigoberto Urán es sexto en la general de la Tirreno-Adriático, luego de la cuarta etapa disputada este sábado, que fue ganada por el español Mikel Landa, mientras que el nuevo líder es Damiano Caruso, ante la avería mecánica de Geraint Thomas.



Landa se despegó en la intensa subida final a Sassonetto, de 11,8 kilómetros con pendientes que alcanzaban el 13 por ciento, y triunfó en 6 horas, 22 minutos y 13 segundos, por delante del polaco Rafal Majka (Bora) y del neozelandés George Bennett (Lotto).



La victoria del corredor vasco del equipo Movistar le permitió alcanzar la tercera plaza en la clasificación general, a veinte segundos del nuevo líder, Caruso. El segundo clasificado es el holandés Wilco Kelderman (Lotto).

La de este sábado era la considerada etapa reina de la actial edición de la

Tirreno-Adriático, al presentar un recorrido de máxima exigencia, con constantes subidas y bajadas, tres puertos de montaña y una llegada final en Sassotetto, con un promedio de desnivel del 6,5 por ciento de pendiente.



No faltó la habitual escapada al comienzo de la prueba, con seis corredores que subieron el ritmo a los tres kilómetros y que, pese a hacerse con un margen que superaba los seis minutos a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta, no tuvieron premio.



No fue un buen día para el holandés Tom Dumoulin, vigente campeón del Giro de Italia, que tuvo que retirarse en el kilómetro 78, al abandonar con abrasiones y hematomas en varias partes del cuerpo tras una dura caída en una bajada.

La carrera se mantuvo muy igualada hasta los últimos kilómetros, cuando el colombiano Rigoberto Urán (Astana) lanzó el primer intento de escapada y abrió una intensa contienda para triunfar en la etapa reina de la prueba "de los dos mares".



"Superman" Urán, Majka, el italiano del equipo UAE Fabio Aru y el alemán Ben Hermans (ICE) se alternaron en la cabeza hasta los 2,6 kilómetros para el final, cuando Landa se alejó del grupo y recortó distancias con los líderes.



El vasco, de 28 años, llegó al tramo final todavía con gran lucidez y fuerza física, y hasta le dio tiempo para levantar los brazos al cruzar la línea de meta, por delante de Maja y Bennett, que le arrebató el podio a Aru con una gran prestación en los últimos metros.



El británico Geraint Thomas (Sky), que llegaba a la cita de este sábado como líder de la general, fue ralentizado por un problema mecánico en su bicicleta, lo que le hizo perder hasta 39 segundos con la cabeza de esa tabla. Tampoco fue un día positivo para el británico Chris Froome (Sky), que nunca estuvo en la pelea por la victoria, y que llegó con grandes dificultades físicas a la línea de meta.

Clasificaciones

Etapa

1. Mikel Landa 6 h 22 min 13 s

2. Rafal Majka m.t.

3. George Bennett m.t.

4. Fabio Aru a 6 s

5. Ben Hermans m.t.

6. Tiesj Benoot m.t.

7. Romain Bardet m.t.

8. Wilco Kelderman m.t.

9. Adam Yates m.

10. Rigoberto Urán m.t.



General

1. Damiano Caruso 17 h 14 min 49 s

2. Michal Kwiatkowski 1 s

3. Wilco Kelderman a 11 s

4. Mikel Landa a 20 s

5. Geraint Thomas a 26 s

6. Rigoberto Urán a 31 s

6. George Bennett a 33 s

7. Davide Formolo a 34 s







EFE