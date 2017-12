Rigoberto Urán: una temporada soñada a golpes de pedal y podios

El 2017 para Rigoberto Urán pintaba bien, pero terminó mejor de lo que esperaba él y su equipo, el Cannondale.



Su temporada se partió en dos: en el primer semestre tenía la libertad de conseguir victorias en las clásicas, y en el segundo, la gran meta era el Tour de Francia.

Urán fue octavo en la Vuelta a Andalucía, 64 en la Strade Bianche, tercero en el Gran Premio Industria y Artigianato, octavo en Tirreno Adriático, 21 en la Vuelta a Romandía, 23 en la Flecha Valona, 21 en la Lieja Bastoña Lieja, y con el octavo puesto en la Ruta del Sur terminó la primera parte del año y quedó todo para el Tour.

Llegó a Francia. Tres veces había tomado parte en el Tour y su mejor participación había sido en el 2011, cuando logró la casilla 23 en la general, a 42 min 48 s del campeón, el australiano Cadel Evans.

Además de ser un corredor al que le vienen bien las carreras de un día, el ciclista colombiano de 30 años ha respondido a las exigencias de las competencias largas, las de tres semanas.



Los dos subtítulos del Giro de Italia, 2013 y 2014, eran el mejor aliciente para él, a fin de soñar con ganar la carrera por etapas más importante del mundo.

Rigoberto Urán perdió solo 51 segundos con Chris Froome, quien defendía el título, un buen punto de partida para su soñado Tour.

Rigoberto en su visita a la Casa de Nariño. Foto: Cuenta de Instagram de Rigoberto Urán

El 9 de julio, en la novena etapa, que unía a Nantua y Chambéry, Urán se ratificó como serio aspirante a pelearle el título a Froome. Ese día, el colombiano le ganó al francés Warren Barguil la jornada, en un cerrado embalaje, en su primer triunfo parcial en la carrera.



Urán se acomodó cuarto en la general, y la lucha por el podio y el título la libró de ahí en adelante con Froome, Romain Bardet y Fabio Aru.



La carretera comenzó a poner a cada uno en su sitio. Aru no aguantó y salió del llavero, Bardet no hizo una buena contrarreloj y Urán estuvo inmenso ese día. Ese resultado, el cuarto puesto en la jornada de Marsella, lo llevó al segundo lugar del podio, detrás del británico.

“Sabíamos a qué le apuntábamos en el Tour, hicimos una preparación específica que nos dio esa posibilidad de estar adelante, de disputarlo. Antes del Tour no dije que lo iba a pelear, no soy un corredor a quien le gusta decir que ha hecho un entrenamiento con alguna meta específica. Sabíamos que haríamos un buen resultado si salía el trabajo, pero era mejor no decir nada, no hablar mucho”, le dijo Urán a EL TIEMPO, tras su segundo puesto, en una gran actuación. Urán se encargó de que Colombia continuara en el podio en París, luego de los segundos lugares de Nairo Quintana en el 2013 y 2015 y el tercero del boyacense en el 2016.



El final del año para Rigoberto Urán fue excelente, tras su tercer lugar en el Giro dell’Emilia y el triunfo en la Milano-Torino, pruebas de un día en las que siempre ha sido uno de los favoritos.

“Me deja un buen sabor este 2017. Me hubiera gustado terminar mejor en el Giro de Lombardía, pero no me dio para estar más adelante. El triunfo en la Milano-Torino me gustó, porque, como le dije antes, las carreras de un día me encantan y las hago bien”, dijo Urán al hablar de esta temporada.







