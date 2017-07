A Urán, Aru y Bardet les llegó la hora de atacar

Bien lo dijo el líder del Tour de Francia, el británico, Chris Froome: “Ellos son los que tienen que atacar para tratar de sacarme más tiempo antes de la contrarreloj”.



Por eso, a Fabio Aru, Romain Bardet y al colombiano Rigoberto Urán les llegó la hora para atacar a Froome en estas dos jornadas montañosas, en las que la clasificación general quedará mucho más seleccionada y se perfilará el podio de la presente edición del Tour.

Claro que la etapa ideal para hacerlo será este jueves, con el final en alto en Izoard, pero, por lo que ha pasado este año, en la competencia francesa no se puede descartar nada y este miércoles podría ser una buena opción para hacerlo o para comenzar a probar a un Froome que, ciertamente, no es el mismo de otros años, pero que se ve bien.



En la jornada de este miércoles, de 183 kilómetros, con cuatro pasos montañosos, dos de fuera de categoría, nadie se puede descuidar; un pestañeo, y el que lo tenga puede despedirse de las opciones de título y podio.



Las dos últimas subidas son importantes. La primera, el Télégraphe, un ascenso de 11,9 km, con rampas cuyo promedio de inclinación es del 7,1 por ciento.

Luego, casi de inmediato, vendrá la subida al Galibier, de 17,7 km y con rampas con promedio de inclinación del 6,9 por ciento y máximas del 10, en la parte final.

“El puerto más duro es el Izoard, lo conozco bien porque me entreno en Sestrieres y me queda muy cerca. También suelo subir el Galibier, y creo que también es muy difícil, pero algo menos exigente. Si tengo piernas, atacaré, ese es mi estilo”, dijo Aru, de segundo en la general a 18 s.



Luego de coronar el Galibier, la carrera tendrá un duro descenso en el que se jugará mucho, como en jornadas parecidas de la semana pasada.

La meta se encontrará 28 kilómetros después de coronar el premio de montaña, y acá jugará un papel importante la habilidad de cada ciclista.



Este martes, en la etapa de 165 km entre Le Puy-en-Velay y Romans-sur-Isère, Alberto Contador y Daniel Martin fueron los perjudicados, pues, a falta de 15 km para el final, Sky aceleró, aprovechó los fuertes vientos y los dos ciclistas mencionados quedaron cortados. Contador salió de los 10 mejores y le dio paso a Nairo Quintana, quien estaba bien ubicado. Martin, por su parte, pasó de la quinta a la séptima casilla y quedó a 2 minutos 3 segundos. Urán se mantuvo bien ubicado y no perdió posiciones en una fracción nerviosa en el final y que ganó Michael Matthews.

