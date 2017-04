Rifirrafe en el ciclismo colombiano: Nairo vs. Fedeciclismo

Nairo Quintana se fue con todo contra la dirigencia del ciclismo colombiano, encabezada por el actual presidente, Jorge Ovidio González, quien tampoco se quedó callado y respondió las acusaciones del ciclista nacional.

Quintana afirmó que en el país no se hacen controles al dopaje, debido a que el laboratorio está suspendido. El dirigente salió al paso y dijo: “Por ley el que hace los controles al dopaje es Coldeportes Nacional. Y los hace, en las principales carreras del país. Todo lo paga Coldeportes, la Federación no pone un peso y tampoco es la encargada de realizarlos”, señaló González.



Nairo puso el dedo en la llaga y advirtió que la rectora del ciclismo colombiano no envía a todos los deportistas a competir en los mundiales, cuando se tienen los cupos, pero González contestó: “El año pasado élite teníamos 9 cupos. El mismo Nairo se retiró, luego Chaves dijo que no y los reemplazamos. Si nos dan 9, no quiere decir que hay que llevarlos a todos, uno lleva lo que se puede llevar, pero lo bueno, para hacer una representación digna. A un Mundial no se va a aprender, eso se lo dejamos cuando se compita en esta zona, pero en un Mundial se lleva a lo mejor del país”, aclaró el Presidente.



El ciclista boyacense acusó a la dirigencia de no presentar los balances financieros, pero González señaló que, precisamente este viernes se realizó la asamblea de la Federación. “Es un desconocimiento de la Ley del deporte. Cada año hay que hacer una asamblea y ahí se presentar esos balances. Por ley los presentamos hoy (este viernes)”, declaró González.



Nairo Quintana criticó que los equipos se haya retirado de la Vuelta al Tolima por falta de garantías, pues Invías no dio el aval para el préstamo de las carreteras y advirtió que la Federación no les presta apoyo.



“Las Ligas son las responsables de sus eventos, así como la Federación tiene sus eventos. Cuando ellas quieran que les ayudemos, pues eso hacemos. Al Tolima le faltó un permiso porque cogía vías nacionales, un mes antes hay que pasarle a Invías toda la información. Ellos siempre no los dan, Invías no le ha fallado al ciclismo”, infirmó el directivo.



Nairo Quintana dijo que en Colombia muchos ciclistas corren “sin seguro y no cuentan con seguridad social”. González, sobre el tema, advirtió: “Nairo está mal informado, lo están haciendo cometer muchos errores. Todo ciclista de este país que saca licencia en la Fedeciclismo, inmediatamente, queda asegurado por Sura. Ningún ciclista corre un evento sin la licencia, que tiene seguro de primeros auxilios, muerte e invalidez. A ningún ciclista cuando ha tenido el carné y ha tenido problemas de esa índole cuando ha presentado inconvenientes”, señaló.



Quintana, por último, expresó: “Esa es la dirigencia que tenemos”.



Jorge Ovidio González, sobre las declaraciones del ciclista del equipo Movistar, afirmó: “Nos sentimos extrañados. Nairo viene de perder unas elecciones y no esperábamos esa reacción. Nairo es un excelente ciclista, pero desconoce la administración del deporte”.



Redacción deportes