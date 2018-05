Yates ya saborea el título en el Giro; 'Supermán' sueña con el podio

Simon Yates no se dejó quitar el liderato del Giro de Italia tras la etapa de este martes, la contrarreloj individual de 34 km, en la que se defendió y salió con el título de la prueba en el bolsillo.



El gran favorito era Tom Dumoulin, pero no le alcanzó –fue tercero en la jornada ganada por Rohan Dennis, quien fue claro vencedor–: quedó a 56 s. Faltando solo cinco etapas, tres de ellas con llegadas en alto, lo que resta no le favorece.

Dumoulin debe pasar al ataque, mientras que Yates, con su renta, asume el rol de defensa, aunque seguro que irá de frente.

La jornada tuvo sorpresas: un Yates con alas, quien por primera vez en su carrera hacía una crono de este tipo. Y si el corredor del Mitchelton-Scott salió victorioso y Dumoulin fue el gran perdedor, pues debemos decir que en este último grupo hay que incluir a Chris Froome y Thibaut Pinot, quienes se esperaban más arriba, pero no mostraron su mejor nivel en el esfuerzo al reloj.



“Estoy sorprendido, no esperaba mantener el liderato”, dijo Yates, en una afirmación que comparten casi todos los especialistas de ciclismo, porque en los planes de nadie estaba que él se mantuviera en el primer puesto.



Miguel López, el crédito colombiano, cedió dos casillas, normal, y deberá remar para luchar por el podio, algo que es posible pero complicado, y tiene las jornadas de jueves, viernes y sábado como sus aliadas.



Por delante tiene a Dennis, a 33 s; Pinot está a 1 min 18 s; Froome, a 1 min 47 s, y el tercer puesto, Pozzovivo, a 2 min 26 s. Es claro que necesita atacar y que sus rivales no lo igualen en el ascenso para poder ir tras el podio. Seguro que lo hará, pues es un corredor al que le vienen bien los tres finales en alto que faltan. No será fácil porque está a 4 min 41 s de Dumoulin, segundo, además de que la renta de Pozzovivo es manejable y el italiano ha sido regular.



Este miércoles, etapa de 155 km, para escapadas y llegada masiva, previa al triplete de metas con premio de montaña de primera categoría.



Las jornadas con final en alto suman 591 km y cuentan nueve pasos montañosos: cinco de primera, uno fuera de categoría, la cima Coppi, y uno de segunda, tercera y cuarta; buen banquete para escaladores como López.



En la lucha por la camiseta del mejor joven, el boyacense le sacó 10 segundos al ecuatoriano Richard Carapaz, su rival, quien quedó a 30 s, que no es una gran diferencia, pero sí suficiente para entrar con moral al final del Giro, en el que el colombiano debe tener más tanque de reserva.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel