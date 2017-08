Chaves, en el lote de 11 ciclistas que pelearán la Vuelta a España

El ‘Chavito’ fue el único en sostenerle el ritmo al líder Froome en la subida, es sexto en la general.Se sabía que la etapa de este domingo de la Vuelta a España sería importante para conocer quiénes serían los ciclistas que pelearían por el título, pero lo que nadie esperaba era que la selección fuera tan importante, tanto que luego de tres jornadas la general nos muestra 11 pedalistas en solo 48 segundos.

La etapa entre Prades Conflent Canigó y Andorra la Vella, de 158,5 km, con tres premios de montaña, dos de primera y uno de segunda, este último a 7 km de la meta, seleccionó el grupo de favoritos, dejó a Chris Froome como líder y al colombiano Esteban Chaves de sexto.



Vincenzo Nibali fue el ganador del día, no solo ajustó su segundo triunfo en la Vuelta, luego del que consiguió en el 2010, sino que se quitó de encima los segundos que perdía con Froome y ahora está a 10 s.Chaves fue el único que resistió el paso de Froome en la subida final, fue el que se le pegó a la rueda al británico cuando este apretó el acelerador, volvió añicos el lote y se fue en busca del liderato, pocos minutos después de haber bonificado dos segundos en un paso intermedio.

Froome, desde el comienzo del puerto, puso a trabajar a su equipo, algo que sabe hacer muy bien el Sky. El ritmo endemoniado dejó descolgado a Alberto Contador, que ya pierde 3 min 10 s, y a Rafal Majka, que cede 2 min 53 s.



Ese arranconazo de Froome sorprendió a todos, pero el único que estuvo atento fue Chaves, quien lo acompañó en una aventura en la que quería sacar diferencias, pero no pudo.



Nibali, Fabio Aru, Romain Bardet y los hermanos Yates, Simon y Adam, quedaron atrás, mientras Froome y Chaves buscaban, en el descenso, aumentar la diferencia.

A falta de kilómetro y medio, el grupo perseguidor logró alcanzar a los dos fugados, Nibali fue el más astuto, se impuso, se acercó en la general y se olvidó de que en la Vuelta del 2015, a esta altura, había sido expulsado por remolque.

Grupo seleccionado

Después de la dura jornada, gracias al Sky, la prueba toma una nueva cara, con un Froome de rojo desde muy temprano, un Nibali que se muestra fuerte, algo normal, porque de los grandes favoritos es el único que no estuvo en el Tour de Francia y llega más descansado que sus rivales.



Chaves es otro de los ganadores, pues respondió a una dura prueba, se vio fuerte y dejó huellas de estar en forma para pelear.



El colombiano, de 27 años, no la tiene muy clara aún, pues no solamente tiene por delante a Froome, sino que los hermanos Yates, Adam y Simon, están cerca de la general, por lo que no está muy definido quién será el líder del Orica.Es claro que Chaves, y el resto de aspirantes, deben poner contra las cuerdas a Froome, pues el británico tiene a su favor la contrarreloj individual de 40 kilómetros en la semana final, su mejor arma.

Esteban Chaves y Chris Froome en la tercera etapa de la Vuelta 2017. Foto: Tomado de @OricaScott

Por eso, la idea es que los rivales lleguen a ese tramo con al menos tres minutos de ventaja sobre Froome a fin de pelearle el título. Existe terreno para eso, hay mucha montaña para poner en aprietos a un Froome que, este domingo, dio un golpe de autoridad en la Vuelta al vestirse con la camiseta roja.



En el grupo de 11 figuran David de la Cruz, que el año pasado terminó de sexto; Tejay van Garderen, de quien siempre se espera mucho, y al final no pasa nada, y Nicolás Roche, que es un ‘tiro al aire’.



De resto, pues están los que deben estar, en su orden: Froome, Nibali, Chaves, Adam Yates, Domenico Pozzovivo, Bardet y Simon Yates. De ahí para atrás, ya la gente figura a más de un minuto.



La Vuelta sigue este martes, con una etapa larga de 198 km en terreno llano, y a la espera de la primera llegada en alto, el miércoles, en la que nadie se puede descuidar.



