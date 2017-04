Restrepo es cuarto y Urán séptimo, en el País Vasco

El corredor australiano Michael Matthews (Sunweb) se impuso este lunes en la primera etapa de la 57 Vuelta al País Vasco (España), disputada sobre 153,2 kilómetros por Navarra entre Pamplona y Eguesibar-Sarriguren, y es el primer líder de la carrera, mientras que los colombianos Jhonatan Restrepo (Katusha) y Rigoberto Urán (Cannondale), ocupan la cuarta y séptima casilla en la general, respectivamente.



Matthews, que puso a trabajar a su equipo durante toda la etapa para lograr este triunfo, se impuso en un sprint atípico, al que se llegó después de 5 kilómetros complicados y de una curva a 250 metros de meta de 90 grados de la que ya casi salió vencedor el velocista oceánico. Tras Matthews cruzaron la línea de meta los también australianos Jay McCarthy (Bora) y Simon Gerrans (Orica).

"Fue un embalaje duro, técnico, pero después de todo lo que el equipo había hecho por mí, no les podía dejar en el final", dijo el ganador y líder.



Y agregó: "Es mi tercera victoria en tres años acá y la verdad es que es una maravilla".

Michael Matthews y su victoria en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Foto: AFP



El español Alberto Contador llegó a la línea de meta con un minuto de retraso por una caída en el último kilómetro y, en principio, por lo que se le dio el mismo tiempo que el lote principal.



"He salvado el día con tranquilidad, ya que la caída no afecta para la clasificación, no ha habido problema. No me duele nada, de momento", dijo Contador tras la carrera.



La etapa estuvo marcada por una temprana y larga escapada de más de 120 kms. de los españoles Igor Antón (Dimension Data) y Lluis Mas (Caja Rural), y el francés Yoann Bagot (Cofidis), un trío que alcanzó hasta cuatro minutos de ventaja pero que fue cazado a más de 20 de meta y no tuvo nunca opciones reales de victoria.



Este martes se disputará la segunda etapa, de 173,4 km, entre Pamplona y Elciego (Álava) sin más dificultades que dos pequeños altos, los de Etxauri (2ª) y La Aldea (3ª) muy lejos de la meta. Por lo que la jornada apunta a un nuevo embalaje masivo.