‘El Tigre’ le respondió a Nairo y le manifestó su apoyo

Luego de las declaraciones del ciclista colombiano Nairo Quintana, en las que hizo la petición que no le dieran ‘palo’ como al futbolista Falcao García si no le salen las cosas bien en el Giro y el Tour de Francia, ‘El Tigre’ le respondió a través de su cuenta en Twitter y Facebook.

“Contigo Nairo Quintana y con todos los deportistas que nos representan… en las buenas y en las malas” publicó Falcao. Las respuestas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y también se manifestaron su apoyo a estos deportistas, que como expresó uno de ellos “no son de hablar mucho, pero cuando hablan lo hacen clarito y sin tapujos”.

Contigo @NairoQuinCo y con todos los deportistas que nos representan... en las buenas y en las malas. pic.twitter.com/9OHmZjaPrz — Radamel Falcao (@FALCAO) 21 de abril de 2017

En una rueda de prensa previa a su partida al Giro de Italia, Quintana dijo este jueves que irá por el título del Giro y el Tour de Francia, sus dos objetivos del 2017. La primera competencia iniciará el próximo 5 de mayo.



"La idea es ir por el título del Giro, bueno, o por las dos, no sabemos si va a salir o no, pero lo probaremos", dijo el colombiano.

Y agregó: "Les pido que si eso no sale, no llueven piedras. Eso lo digo no sólo por mí, sino por otros deportistas. Hace unos meses le daban palo a uno y ayer (miércoles) todos gritaban: "Ese es nuestro 'Tigre'", señaló, en referencia al futbolista Falcao García.



