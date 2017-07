En el ciclismo de alto rendimiento, el sexo sigue siendo un tabú

Unos días antes del comienzo de la presente edición del 2017 del Tour de Francia, el ciclista belga Jan Bakelants salió con una perla, una declaración con la que armó un gran escándalo y que lo obligó, horas después, a retractarse de lo dicho.

De 31 años, y perteneciente al equipo Ag2r, a Bakelants le pareció normal decir que al Tour se iba a divertir, que tenía que llevar en su maleta preservativos porque no sabía en qué momento se le podía presentar la oportunidad de tener sexo con algunas de las modelos que acompañan la premiación durante los 21 días de competencia.



“Al Tour me llevaré un paquete de condones porque nunca se sabe esas chicas del podio por dónde han estado antes”, dijo Bakelants, prendiendo el mechero con esa frase que dejó sin palabras a la gente que sigue el ciclismo en el mundo.



Si a eso le sumamos que en el planeta hay una campaña en contra de los comentarios sexistas, más cuando la mujer es el centro de ellos, pues el corredor quedó mal parado y perdió su primera etapa al embalaje.



Es tan fuerte el movimiento que no comparte la teoría de que a la mujer se la vea y señale como un trofeo que muchas de las carreras de ciclismo han dejado de contratar a las damas para el trabajo de modelos.



Este año, el Tour Down Under no las tuvo, tampoco estuvieron presentes en la Vuelta a Mallorca, y otras pruebas, como la Amstel Gold Race, cambió el régimen y este año los ramos de flores y los trofeos fueron entregados por hombres.



Los corredores, no todos, tiene su propia opinión sobre el tema: “Sobran en los podios. Es tratarlas como objetos, infravalorarlas”, afirmó Mikel Landa, corredor del Sky.



En marzo del 2013, el eslovaco Peter Sagan, el campeón del mundo de ruta en la actualidad, le pellizcó las nalgas a una modelo cuando recibía los premios en el podio, luego de obtener su segundo lugar en el Tour de Flandes; después tuvo que disculparse.



Eso mismo se vio obligado a hacer Bakelants, quien, al ver su tremendo error, ofreció disculpas en su cuenta de Twitter; pero ya el daño estaba hecho y la polémica, encendida.



“Mi más sinceras disculpas a todos aquellos ofendidos por mis palabras... Mis palabras han sido inapropiadas”, escribió el corredor luego de que el mundo entero se le fuera encima.



El asunto de las relaciones sexuales en el ciclismo es poco tocado, es quizás un tabú del que poco se habla dentro y fuera de las carreras, de las concentraciones y de los hoteles. Sin embargo, la cuestión se debe abordar desde diferentes puntos; cada uno tiene su propia visión, y no es raro que algunos estén en contra o a favor de estas prácticas en plena carrera.



Corredores, técnicos, médicos y psicólogos hablan del tema sin tapujos, y cuenta qué es lo más apropiado, que los ciclistas tengan relaciones sexuales durante las competencias o no.



“Eso es normal que suceda, pero todo pasa por la psicología. Acá en Colombia no tenemos la mentalidad del europeo. Allá no hay problema; los corredores tienen relaciones sexuales durante la prueba, y no pasa nada, rinden igual”, señaló Carlos Mario Jaramillo, el técnico de las selecciones colombianas de ruta.



Jaramillo dice que hay que escoger el día para tener ese tipo de encuentros, porque no se puede a toda hora ni todos los días.

“Hay unas etapas menos duras, y ahí es el momento. Una relación sexual genera desgaste, y en el ciclismo no está prohibido; ha existido siempre, y a unos corredores les cae bien a su rendimiento y a otros, no”, señaló Jaramillo.

No hay tiempo

Óscar Freire es un excorredor español que siempre se caracterizó por ser un excelente embalador. En su cuenta tiene los títulos mundiales de ruta en 1999, 2001 y 2004, y ganó cuatro etapas en el Tour de Francia y siete en la Vuelta a España.



Su experiencia y recorrido por el mundo en bicicleta le dan la autoridad suficiente para hablar del particular, si bien es uno de quienes defienden la idea de que está primero el profesionalismo que la diversión, aunque no descartó que hubiera sexto en las competencias.



“Hay de todo. Si uno es profesional, pues se dedica de lleno a la carrera, a dar el mejor resultado en la competencia. En el ciclismo, tener sexo en una carrera no está prohibido, pero es que en la mayoría de las oportunidades no hay tiempo para eso; hay que terminar la etapa, arreglarse, comer, ir al masaje y después, a dormir”, señaló Freire.El corredor aseguró que en otras carreras distintas al Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España hay muchas más posibilidades de tener relaciones sexuales, pues la exigencia no es la misma.

“Es cuestión de tiempo y de ser profesionales. Es un desgaste que no impide un buen rendimiento, pero depende de su condición física, aunque eso pasa mucho por la mentalidad de cada corredor”, aseguró Freire, ya retirado de la actividad.

Es mejor que no

Para Camilo Pardo, médico del equipo Coldeportes Zenú Claro, es mejor que el ciclista se abstenga de tener encuentros sexuales durante las carreras.



“En la carrera se prefiere que no, por la parte de concentración. Médicamente, es mejor que no lo hagan, porque se distraen en lo que están, en la labor. No está prohibido, a no ser que haya reglamentos internos en cada equipo, más por disciplina y por respeto a los compañeros”, declaró Pardo.



Y agregó: “Que lo hagan en competencia es normal, pero los ciclistas están concentrados en la competencia, están alejados. Claro que cuando el ciclista tiene sexo con una pareja estable, pues se producen alteraciones energéticas, psicológicas y hormonales, pero, la verdad es que durante las carreras lo mejor es no tener relaciones”.



Lina María Orrego es psicóloga deportiva, ha estado vinculada a deportes como la natación y el ciclismo y, desde su óptica, advirtió que esos asuntos deberían ser concertados con todas las partes.



“Las relaciones sexuales en competencias, si se tienen, deben ser con parejas estables. Lo ideal es que eso contribuya a la estabilidad emocional del deportista, que está en plena exigencia”, señaló Orrego.



“La relación sexual te puede llevar al cielo, y considero que eso se debe concertar con las partes en los equipos: técnicos, médicos, psicólogos y el deportista”, dijo.



Lina María Orrego advirtió que lo mejor es que, así como se planifica una temporada, en las escuadras de ciclismo, deberían de aclarar esas cuestiones.

“Deberían ser políticas de los equipos, claro, hablando y llegando a un acuerdo con todas las partes. Si eso es así, el tema pasa a ser beneficioso”, señaló.

Tal vez el deporte en el que más veces se ha comentado el asunto en el mundo es en el fútbol, pero tampoco allí nadie tiene la razón completa. Carlos Salvador Bilardo, el técnico campeón mundial con Argentina en México 1986, aceptó que en un torneo de este calibre los jugadores puede tener relaciones sexuales, pero hizo una recomendación: “Sexo, sí, pero la mujer arriba”, lo cual también se puede aplicar al ciclismo.



“Hay de todo, y en el ciclismo, pues nada hay prohibido. Eso de las posiciones es libre de cada uno, lo que sí digo es que nada está prohibido y que el sexo en las competencias ciclísticas es tan normal como tomarse una cerveza”, acotó el técnico del seleccionado español de ruta, Javier Mínguez.



“Si usted tiene relaciones con su mujer y no necesita salir del hotel o irse de farra, pues es bueno para la motivación y tranquilidad del ciclista, no hay que desbordarse en ese sentido. El día de descanso es ideal para practicar sexo, pero con la compañera estable”, declaró el técnico español.



Para él, el tema no pasa por si se pueden tener relaciones o no; más bien, hay que analizar y tomar la mejor decisión de con quién y cuándo tenerlas.



“Eso depende mucho de los días y de con quién tener relaciones sexuales. Seguro que pasará factura si el ciclista tiene sexo con su mujer y en días de etapas menos complicadas. Ahora, si se toma la decisión de hacerlo con una persona que no sea su pareja y en jornadas de montaña, pues seguro que lo pasará mal”, precisó Mínguez.



DEPORTES