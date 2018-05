'Con esta victoria nos quitamos el estrés': Wellens

El belga Tim Wellens (Lotto Fix All) se mostró "muy feliz" por su victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia, que, según explicó, es "muy importante para quitar el estrés del equipo".

"Por supuesto que estoy muy feliz. Esta victoria nos alivia de cualquier estrés, pero tampoco nos podemos relajar el resto del Giro. A menudo, cuando no tienes presión, todo es un poco más fácil", dijo Wellesn en meta.



El ciclista belga, de 26 años y ganador este año de la Vuelta a Andalucía, explicó los últimos momentos de una etapa "bastante movida" que al final fue muy emocionante, con continuos ataques.



"Ha sido una etapa bastante movida y no ha resultado fácil la victoria. Al final, mis compañeros de equipo me llevaron perfectamente al frente. Adam Yates dio un tirón realmente largo y había que tener cuidado de no saltar demasiado pronto porque sabía que la meta aún estaba muy lejos. Cuando me vi con un poco de ventaja pude comenzar a subir fácilmente y luego me puse a plena carga a 200 metros".

EFE