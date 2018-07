'Espero que no sea nada', dice Nairo tras su caída

Luego de la etapa 18 del Tour de Francia en la que Nairo Quintana sufrió una caída a 104 kilómetros de la meta, el ciclista colombiano manifestó que se siente bien pero que espera la revisión médica.



"He tenido una caída lamentable. Siempre estuve un poco jodido. Pero espero que no sea nada y que mañana pueda hacer una etapa muy bien", dijo el ciclista al final de la prueba.



"Tengo golpes en el tobillo, el hombro y un dedo que ya me lastimé durante la etapa de ayer. Espero poder recuperarme junto a los físicos. Seguimos ahí, esperemos que el cuerpo se recupere y ver qué pasa mañana. Únicamente me he colocado gazas. Voy a limpiarme, ducharme y ver qué dice el médico del equipo", aseguró Nairo al final de la etapa 18.



En la caída, Nairo sufrió golpes en el brazo izquierdo. Luego conectó al pelotón, tras perder cerca de 30 segundos en el momento del percance. "Estoy bien, estoy tranquilo", agregó Quintana.

#TDF2018 @NairoQuinCo: "Tengo golpes en el tobillo, el hombro y un dedo que ya me lastimé durante la etapa de ayer. Espero poder recuperar junto a los fisios y poder hacer muy bien la etapa de mañana".🎙️ https://t.co/zAvT30Qk3k📥 https://t.co/pZRIM2lrS9 pic.twitter.com/nSlHSe6APZ — Movistar Team (@Movistar_Team) 26 de julio de 2018

Por su parte, el mánager del equipo, Eusebio Unzué, dio un primer diagnóstico de la salud de Nairo. "Tiene rasguños por toda la parte izquierda del cuerpo y un golpe en uno de los dedos de su mano, que le complicaba cambiar de marcha y del que quedamos pendiente en una primera evaluación de los médicos, pero no debería ser mayor problema".

