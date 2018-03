'Veo a quién llevo adelante y atrás, y estoy en la pelea': Egan Bernal

El colombiano Egan Bernal (Team Sky) se mostró satisfecho con su nivel en la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, donde le peleó el triunfo a Alejandro Valverde (Movistar Team) y superó en seis segundos a su compatriota Nairo Quintana.

"Ha sido una etapa dura, creo que con el frío nos costó a todos. Al final se fue la etapa, pero estoy contento porque veo quién llevo adelante y quién llevo atrás, y estoy ahí, en la pelea. Estoy contento con el resultado", explicó tras la etapa reina, de 170,8 kilómetros con final en la estación de esquí de La Molina.



El joven ciclista del Sky, vigente vencedor de la Colombia Oro y Paz, mantuvo el ritmo de los dos ciclistas del Movistar en la ascensión en el último puerto y a punto estuvo de superar a Valverde en la línea de meta.



Tras este resultado, el colombiano se sitúa segundo en la general, a diecinueve segundos de Valverde, líder de la ronda catalana.

"Me encuentro muy bien, he venido trabajando muy tranquilo, preparando País Vasco y las clásicas, así que en este momento me encuentro bien y hay que aprovecharlo", celebró.



EFE