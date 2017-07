Razones por las que Colombia no ha podido ganar un Tour de Francia

El ciclismo colombiano no ha podido ganar el Tour de Francia. De las tres grandes, es la única competencia en la que no figura el nombre de un ciclista nacional en el primer lugar del podio.



Los intentos han sido muchos, y varios pedalistas han estado muy cerca, tanto que ya se cuentan dos segundos lugares y un tercero de Nairo Quintana (2013 y 2015), y el tercer lugar de Fabio Parra (1988), pero el gran trofeo no se ha podido conseguir, por lo que el título de la carrera por etapas más importante del planeta para Colombia es una cuenta pendiente. ¿Por qué no se ha podido? ¿Cuándo lo logrará un colombiano?

Lo claro es que el país ciclístico ha celebrado las victorias de Quintana en el Giro de Italia (2014) y en la Vuelta a España (2016) y el primer lugar de la clasificación general de Luis Herrera (1987) en la Vuelta a España, pero se ha quedado sin el sabor dulce de la victoria en la competencia francesa.

Martín ‘Cochise’ Rodríguez abrió el camino: se convirtió en el primer ciclista colombiano en participar en el Tour, por allá en 1975, pero de ahí en adelante hubo un bache de actuaciones allí hasta 1983, cuando en Francia estuvo en el sitio de salida de la carrera un contingente nacional.



De ese año para acá, el protagonismo del pedalismo colombiano en el Tour ha sido grande: se han ganado 16 etapas, cinco títulos de montaña, cuatro clasificaciones del mejor joven y hasta un título de la combinada, pero ha faltado el ‘golpe de riñón’ para que la historia se parta en dos: el primer puesto de la general.



La ansiedad es cada vez mayor. Cada vez que se acerca el inicio del Tour, Colombia vibra y se ilusiona con ganarlo, sobre todo la actual generación de ciclistas, mucho más ganadora que las anteriores.



“Es normal que tengan esa ansiedad, pero deben tener calma. Creo que Nairo debe preparar un solo objetivo, en este caso el Tour”, precisó el italiano Paolo Bettini, quien corrió cuatro Tours.

Froome, el culpable

Nairo y Urán se han encontrado con un ciclista superior, que domina en todos los terrenos y no los ha dejado ganar: Chris Froome.



“Están cerca; es una apuesta complicada, pero han demostrado que pueden ganar el Tour. Seguro que lo harán. Todo el mundo prepara un ciclista para el Tour, eso lo han hecho antes y lo hacen hoy. El problema es que se han encontrado con Chris Froome en su mejor forma”, añadió Bettini.



En la carrera de 1988, Parra se topó con dos grandes ciclistas; el holandés Steven Rooks, segundo, y el español Pedro Delgado, a la postre campeón, mientras que en los últimos años, Nairo y Rigoberto Urán se encontraron en la ruta con Froome.

“Ha sido el dolor de cabeza, el campeón se prepara para esa carrera, llega a tope y la gana. Y siempre ha tenido un equipo estratosférico, que lo ayuda a eso. Es simple: por él, Colombia no ha ganado”, señaló Gianni Savio, mánager del equipo italiano Androni.



Al orientador no le cabe duda de que la victoria por fin llegará, porque el país cuenta con ciclistas que han demostrado que lo pueden hacer, que han estado cerca y cuentan con las capacidades para hacerlo.

En el año 2013 Nairo Quintana fue segundo, detrás de Chris Froome. Foto: EFE

“Han estado cerca, y Colombia ha demostrado que puede ganarlo. No les falta mucho. El triunfo llegará pronto, no lo duden, pues cuentan con ciclistas de la talla de Nairo, Urán y Chaves, que tienen las capacidades para pelear el título. Claro, es imposible decir cuándo, pero esta generación lo conseguirá”, aseguró Savio.



José Jaime González ganó la etapa del Tour disputada entre Gap y Valence, en la carrera de 1996, y aunque coincide en que el ciclismo nacional no ha podido celebrar el gran triunfo porque le tocó la época de Froome, sí dice que no es imposible y que solo falta enfocar la preparación con miras a ese objetivo.

“Es que hay que olvidarse del resto, así como en alguna época lo hicieron Lance Armstrong o el mismo Froome, para señalar como única meta el Tour. Nairo, Urán o Chaves tienen todo para ganarlo, pero el año que viene, si solo preparan el asalto al título en Francia, seguro que lo conseguirán”, declaró González.



El exciclista advirtió que si bien Froome ha impedido que se gane la carrera, los colombianos son capaces de ganarle, pues ya entra en una edad más avanzada.

Y agregó: “Si han sido capaces de pelear con Froome en la montaña, de sacarle tiempo, pues son capaces de ganarle. El británico viene de más a menos y en el 2018 tendrá 33 años; ahí, las fuerzas no son las mismas, y Nairo, por tener un ejemplo, está en plena madurez”, precisó.

Mucha paciencia

Bingen Fernández es uno de los que forman parte del cuerpo técnico del equipo Dimension Data, en el que están Mark Cavendish, Stephen Cummings y Edvald Boasson Hagen, y sabe lo que es tener cerca a grandes corredores.



Fernández advirtió que Colombia no está lejos de ganar el Tour y que esa alegría se puede dar muy pronto, porque hay corredores que han demostrado que tienen el corte para conseguirlo.

“Colombia ha cambiado este año a Nairo por Urán, quienes forman parte de una generación ganadora. Y no podemos dejar atrás a un Chaves que viene pisando duro, que quedó de segundo en Italia y de tercero en la Vuelta a España, así que por ciclistas no se tienen que preocupar”, dijo Fernández.



Para el técnico, en este Tour las expectativas por ver a un Nairo peleando la general fueron muchas, pero el esfuerzo del Giro no lo dejó; aunque salió un fuerte Urán, quien respondió.



“Siempre quisimos ver a este Urán. Lo manejé en el Cannondale, y no me sorprendió lo que ha hecho en el Tour. Quintana tuvo dos objetivos y no respondió en Francia, lo que demuestra que no son máquinas, que son humanos”, aseguró el DT.

Fabio Parra fue tercero en el podio del Tour de Francia, Julio de 1988. Foto: AFP

Para él, lo que ha pasado no quiere decir que Colombia no ganará el Tour ni que se quedarán en el intento, pues han estado cerca, los podios últimos lo dicen.

“Sigue muy viva esa apuesta. Nairo es el de la edad precisa para conseguirlo, pero no descarten a Urán, a Chaves. No hay que apresurarse, pues no es fácil la apuesta, pero lograrla está cerca”, precisó Fernández.



El orientador del Dimension Data considera que es una lástima que los colombianos se hubieran encontrado con la época de Froome, quien no solo ha dejado a Nairo y a Urán en un segundo plano, sino al resto.



“Siempre ha existido un corredor dominante, que le gana al otro, que es mejor que los demás y les ha salido en su época, en su generación. Nairo es fuerte y puede conseguir el título, siempre y cuando no haya otro ciclista dominante. Tom Dumoulin, con el título del Giro, es hombre para tener en cuenta, pero no hay que ser impacientes y esperar a que Colombia gane el Tour”, agregó.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel